Di Lorenzo difende Pirlo ct azzurro: "Critiche sbagliate, non è giusto. Fidiamoci di Maldini e Leonardo"
"Sono giorni positivi sicuramente, ci stiamo conoscendo col nuovo staff, è un periodo in cui si lavora. È stato un approccio positivo, di conoscenza". Massimiliano Allegri "è un tecnico con grande personalità, è esperto, siamo contenti di averlo e ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo conoscendo le loro richieste". Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, in conferenza a Dimaro Folgarida. Rispetto ad Antonio Conte, ha aggiunto Di Lorenzo, "quello che salta di più all'occhio è che usiamo di più la palla. Cerchiamo di raggiungere certe distanze con la palla anziché col lavoro a secco che viene usato come integrazione. Questa è la cosa che è cambiata di più. Ma assicuro che l'intensità è alta e il mister vuole che non sbagliamo tecnicamente. Un senso di responsabilità in più per il Centenario? Ci teniamo a fare bella figura. Il gruppo si conosce bene. Ci teniamo a fare una grande stagione".
Di Lorenzo difende la scelta di Pirlo
Il capitano del Napoli ha poi commentato la scelta di Pirlo come ct azzurro: "Ho letto molte critiche su di lui. Non è giusto. Bisogna fidarsi di Maldini e Leonardo". Si torna poi a parlare di Napoli e del futuro: "Mi piacerebbe chiudere la carriera qua, ormai Napoli è casa mia. E' iniziato tutto a Matera e da allora ne è passato di tempo, ma io ho sempre continuato a credere nei sogni e sono riuscito a realizzarli". "L'obiettivo è essere competitivi sulle tre competizioni. Anche se sto arrivando verso la fine della carriera ho tanta voglia di migliorare. Vincere qualcosa nell'anno del centenario sarebbe qualcosa di bello", ha chiarito Di Lorenzo.