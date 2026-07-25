Di Lorenzo difende Pirlo ct azzurro: "Critiche sbagliate, non è giusto. Fidiamoci di Maldini e Leonardo"

"Sono giorni positivi sicuramente, ci stiamo conoscendo col nuovo staff, è un periodo in cui si lavora. È stato un approccio positivo, di conoscenza". Massimiliano Allegri "è un tecnico con grande personalità, è esperto, siamo contenti di averlo e ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo conoscendo le loro richieste". Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, in conferenza a Dimaro Folgarida. Rispetto ad Antonio Conte, ha aggiunto Di Lorenzo, "quello che salta di più all'occhio è che usiamo di più la palla. Cerchiamo di raggiungere certe distanze con la palla anziché col lavoro a secco che viene usato come integrazione. Questa è la cosa che è cambiata di più. Ma assicuro che l'intensità è alta e il mister vuole che non sbagliamo tecnicamente. Un senso di responsabilità in più per il Centenario? Ci teniamo a fare bella figura. Il gruppo si conosce bene. Ci teniamo a fare una grande stagione".