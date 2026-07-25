Allegri spiazzato dal coro "Chi non salta juventino è": la reazione è tutta da ridere 

Massimiliano Allegri , da maestro della comunicazione, è riuscito a dribblare anche il tradizionale coro dei tifosi del Napoli , indirizzato ai rivali della Juventus. Bagno di folla a Dimaro Folgarida , dove l'ex allenatore bianconero ha avuto modo di raccogliere l'abbraccio del popolo napoletano, a due giorni dalla chiusura della prima fase della pre-season.

Allegri spiazzato dal coro "Chi non salta bianconero è...": la reazione dell'allenatore del Napoli

Queste le parole di Max Allegri dopo il coro dei tifosi partenopei, entusiasti per la presenza sul palco del tecnico livornese: "Questo coro chi non salta juventino è lo sento da 15 anni... Voglio ringraziare subito i tifosi che ci sono stati vicino, ci hanno fatto sentire grande affetto. Per me era la prima volta che da allenatore ho questa esperienza, è un'esperienza nuova. È stata meravigliosa la prima parte del ritiro. Ci tenevo a ringraziare tutti i tifosi, il paese di Dimaro e il Trentino. Ci hanno dato una grande ospitalità".