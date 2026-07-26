Neres, segnali di ripresa a Dimaro: il punto sull’infermeria del Napoli

David Neres ha debuttato allo stadio Comunale di Carciato: ieri mattina, per la prima volta, è sbucato dalla palestra e ha cominciato a correre intorno al campo, mentre i compagni seguivano Allegri e il suo staff nella prima seduta tecnico-tattica del nono giorno di lavoro a Dimaro. Un inizio, un primo passo verso il rientro in gruppo alla fine del percorso specifico iniziato dopo la terapia infiltrativa rigenerativa al ginocchio sinistro.