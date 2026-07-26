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Neres, segnali di ripresa a Dimaro: il punto sull’infermeria del Napoli

Primo passo verso il rientro in gruppo alla fine del percorso specifico, iniziato dopo la terapia infiltrativa rigenerativa al ginocchio sinistro: i dettagli
Fabio Mandarini - Inviato a Dimaro Folgarida
2 min
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David Neres ha debuttato allo stadio Comunale di Carciato: ieri mattina, per la prima volta, è sbucato dalla palestra e ha cominciato a correre intorno al campo, mentre i compagni seguivano Allegri e il suo staff nella prima seduta tecnico-tattica del nono giorno di lavoro a Dimaro. Un inizio, un primo passo verso il rientro in gruppo alla fine del percorso specifico iniziato dopo la terapia infiltrativa rigenerativa al ginocchio sinistro.

Alisson, Hojlund, Lindstrom e Gutierrez hanno svolto lavoro di scarico in palestra in via precauzionale, ma nel pomeriggio Rasmus ha partecipato alla partitella. Oggi alle 18, seconda e ultima amichevole del ciclo trentino con la Carrarese.

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