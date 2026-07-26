Dove vedere Napoli-Carrarese in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo, il Napoli torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato: allo stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato è il momento della sfida con un altro club della Serie B , la Carrarese di Gabriele Cioffi . Allegri attende indicazioni e ulteriori segnali di crescita dopo giorni di intenso lavoro che hanno, ovviamente, appesantito le gambe degli azzurri.

L'amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenice 26 luglio, alle 18 , allo stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato, a Dimaro Folgarida, in Trentino-Alto Adige. Il precampionato del Napoli proseguirà con altre due amichevoli. Il 5 agosto (ore 18.30) è in calendario, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, Napoli-Club Atlético Osasuna . L'8 agosto (ore 21), sempre al Teofilo Patini di Castel di Sangro, si giocherà Napoli-Aris Salonicco .

Dove vedere Napoli-Carrarese in diretta tv

Napoli-Carrarese sarà trasmessa in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky (canale 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Carrarese, dove vederla in streaming

Servizio streaming, in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, attivo su DAZN, Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.