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Dove vedere Napoli-Carrarese in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole degli azzurri: la probabili formazioni di Allegri e Cioffi
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Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo, il Napoli torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato: allo stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato è il momento della sfida con un altro club della Serie B, la Carrarese di Gabriele Cioffi. Allegri attende indicazioni e ulteriori segnali di crescita dopo giorni di intenso lavoro che hanno, ovviamente, appesantito le gambe degli azzurri.

Napoli-Carrarese, l'orario

L'amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenice 26 luglio, alle 18, allo stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato, a Dimaro Folgarida, in Trentino-Alto Adige. Il precampionato del Napoli proseguirà con altre due amichevoli. Il 5 agosto (ore 18.30) è in calendario, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, Napoli-Club Atlético Osasuna. L'8 agosto (ore 21), sempre al Teofilo Patini di Castel di Sangro, si giocherà Napoli-Aris Salonicco.

Dove vedere Napoli-Carrarese in diretta tv

Napoli-Carrarese sarà trasmessa in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky (canale 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Carrarese, dove vederla in streaming

Servizio streaming, in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, attivo su DAZN, Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Amichevole Napoli-Carrarese, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Oliana, Romani; Zanon, Zuelli, Schiavi, Parlanti; Belloni, Rubino; Abiuso. Allenatore: Cioffi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo, il Napoli torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato: allo stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato è il momento della sfida con un altro club della Serie B, la Carrarese di Gabriele Cioffi. Allegri attende indicazioni e ulteriori segnali di crescita dopo giorni di intenso lavoro che hanno, ovviamente, appesantito le gambe degli azzurri.

Napoli-Carrarese, l'orario

L'amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenice 26 luglio, alle 18, allo stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato, a Dimaro Folgarida, in Trentino-Alto Adige. Il precampionato del Napoli proseguirà con altre due amichevoli. Il 5 agosto (ore 18.30) è in calendario, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, Napoli-Club Atlético Osasuna. L'8 agosto (ore 21), sempre al Teofilo Patini di Castel di Sangro, si giocherà Napoli-Aris Salonicco.

Dove vedere Napoli-Carrarese in diretta tv

Napoli-Carrarese sarà trasmessa in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky (canale 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Carrarese, dove vederla in streaming

Servizio streaming, in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, attivo su DAZN, Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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