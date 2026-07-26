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domenica 26 luglio 2026
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De Laurentiis sul ritiro a Dimaro: "Non siamo molto amati qui, per il futuro vedremo..."

Il presidente del Napoli a tutto campo: "Allegri? Entusiasmo ovvio, è un allenatore che ha vinto sei scudetti e giocato due finali di Champions League"
4 min
TagsnapoliDe LaurentiisDimaro
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“Non siamo amati in Val di Sole. Allegri si è divertito, ripartiamo dal 4-3-3”. Così Aurelio De Laurentiis in esclusiva a Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro.

De Lurentiis: "I bambini sono i tifosi del futuro"

Il presidente del Napoli ha esordito spiegando: “I bambini sono i tifosi del futuro. Devono seguire la volontà del Papa, non del papà! Del resto, il Papa ci ha anche ricevuto. Siamo stati i primi in assoluto a fare la visita papale. Tant’è che loro in maniera molto divertita dissero che era una prova generale dalla quale apprendere su come fare le prossime. E infatti dopo sono tornati altri, anche extra-calcio"

De Laurentiis: "Dimaro oasi ideale? Questo lo vedremo, noi siamo il Napoli"

De Laurentiis ha poi aggiunto, senza giri di parole: "Dimaro oasi ideale? Questo lo vedremo. Noi non siamo molto amati qui in Val di Sole. Ci sono i pro e i contro, a un certo punto ce ne faremo una ragione e prenderemo le decisioni del caso. Anche perché in tutti questi anni abbiamo avuto talmente tante richieste rispedite al mittente, per essere dei fedelissimi. Ma visto che a un certo punto la moglie trentina vorrebbe metterci le corna, ne prendiamo atto e pazienza, ce ne faremo una ragione. Noi siamo il Napoli, possiamo anche farne a meno"

De Laurentiis: "L'entusiasmo per Allegri era ovvio, ha vinto sei scudetti e giocato due finali di Champions"

In conclusione De Laurentiis si è soffermato sull'entusiasmo per Allegri: "Era anche ovvio, parliamo di un allenatore che ha vinto sei scudetti e giocato due finali di Champions League. Poi il divertimento partenopeo non finisce mai, gli hanno cantato anche ‘chi non salta juventino è’. Lui si è molto divertito".

"Prima di andare alla Juventus con Pirlo portò uno scudetto al Milan. Noi dobbiamo partire da lì e da quel famoso 4-3-3. E da due finali di Champions.

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