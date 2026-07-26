Napoli-Carrarese diretta: segui l'amichevole a Dimaro LIVE

Dopo il primo test contro l'Arezzo, il Napoli di Allegri torna in campo per la seconda (e ultima) amichevole del ritiro di Dimaro. Stavolta l'avversario è la Carrarese di Gabriele Cioffi , con gli azzurri che cercheranno di cancellare il brutto debutto nel primo test. Segui il test in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:48

45' - GOL NAPOLI! Raddoppia Giovane su rigore!

Il primo tempo si chiude col raddoppio del Napoli: Vergara sfonda in area e viene steso da Khafi, non ci sono dubbi ed è calcio di rigore che viene poi trasformato benissimo da Giovane. Si chiude qui il primo tempo, con il doppio vantaggio Napoli.

18:40

37' - Il Napoli continua ad attaccare

Hojlund propositivo, Giovane e Vergara spingono tanto per servirlo, è un Napoli a trazione anteriore in questo finale del primo tempo a caccia del raddoppio.

18:31

29' - Napoli ancora pericoloso

Attacca ancora il Napoli, stavolta è Hojlund a lanciare Vergara che però non riesce a concludere. Buoni spunti da parte della formazione allenata da Allegri.

18:25

23' - GOL NAPOLI! Si sblocca Hojlund!

E l'equilibrio in campo viene rotto da Hojlund, facile tap-in dopo il tiro deviato di Vergara. Napoli ora avanti e in controllo.

18:22

20' - Poche emozioni in campo

Partita statica e senza occasioni per entrambe le squadre, scorrono i minuti a Dimaro.

18:11

10' - Traversa di Politano! Poi palo della Carrarese!

Dopo un inizio lentissimo la partita si accende in pochi secondi: sinistro di Politano che si stampa sulla traversa, poi dalla ripartenza Carrarese Abiuso supera Marianucci e calcia sul palo! Fiammata improvvisa a DImaro.

18:02

+++ 1' - Si parte! Inizia Napoli-Carrarese +++

Fischio d'inizio, inizia Napoli-Carrarese!

17:59

Squadre in campo, ci siamo!

Napoli e Carrarese in campo, pochi istanti al fischio d'inizio.

17:45

De Laurentiis sul futuro a Dimaro: "Vedremo..."

Nell'ultimo giorno di ritiro in Trentino, il presidente del Napoli si è espresso così sulla permanenza in futuro a Dimaro per i ritiri estivi. LEGGI QUI

17:18

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane. Allenatore: Allegri.

17:15

Dove vedere Napoli-Carrarese in tv? Tutte le informazioni

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole degli azzurri di Allegri, tra poco in campo. LEGGI TUTTO

Stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato (Dimaro Folgarida)