Napoli-Carrarese diretta: segui l'amichevole a Dimaro LIVE
Dopo il primo test contro l'Arezzo, il Napoli di Allegri torna in campo per la seconda (e ultima) amichevole del ritiro di Dimaro. Stavolta l'avversario è la Carrarese di Gabriele Cioffi, con gli azzurri che cercheranno di cancellare il brutto debutto nel primo test. Segui il test in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
NAPOLI-CARRARESE 2-0 (Hojlund 23'; Giovane 45' rig.)
18:48
45' - GOL NAPOLI! Raddoppia Giovane su rigore!
Il primo tempo si chiude col raddoppio del Napoli: Vergara sfonda in area e viene steso da Khafi, non ci sono dubbi ed è calcio di rigore che viene poi trasformato benissimo da Giovane. Si chiude qui il primo tempo, con il doppio vantaggio Napoli.
18:40
37' - Il Napoli continua ad attaccare
Hojlund propositivo, Giovane e Vergara spingono tanto per servirlo, è un Napoli a trazione anteriore in questo finale del primo tempo a caccia del raddoppio.
18:31
29' - Napoli ancora pericoloso
Attacca ancora il Napoli, stavolta è Hojlund a lanciare Vergara che però non riesce a concludere. Buoni spunti da parte della formazione allenata da Allegri.
18:25
23' - GOL NAPOLI! Si sblocca Hojlund!
E l'equilibrio in campo viene rotto da Hojlund, facile tap-in dopo il tiro deviato di Vergara. Napoli ora avanti e in controllo.
18:22
20' - Poche emozioni in campo
Partita statica e senza occasioni per entrambe le squadre, scorrono i minuti a Dimaro.
18:11
10' - Traversa di Politano! Poi palo della Carrarese!
Dopo un inizio lentissimo la partita si accende in pochi secondi: sinistro di Politano che si stampa sulla traversa, poi dalla ripartenza Carrarese Abiuso supera Marianucci e calcia sul palo! Fiammata improvvisa a DImaro.
18:02
+++ 1' - Si parte! Inizia Napoli-Carrarese +++
Fischio d'inizio, inizia Napoli-Carrarese!
17:59
Squadre in campo, ci siamo!
Napoli e Carrarese in campo, pochi istanti al fischio d'inizio.
17:45
De Laurentiis sul futuro a Dimaro: "Vedremo..."
Nell'ultimo giorno di ritiro in Trentino, il presidente del Napoli si è espresso così sulla permanenza in futuro a Dimaro per i ritiri estivi. LEGGI QUI
17:18
La formazione ufficiale del Napoli
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane. Allenatore: Allegri.
17:15
Dove vedere Napoli-Carrarese in tv? Tutte le informazioni
Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole degli azzurri di Allegri, tra poco in campo. LEGGI TUTTO