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domenica 26 luglio 2026
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Napoli-Carrarese diretta: segui l'amichevole a Dimaro LIVE

Secondo test per gli azzurri di Allegri, l'ultimo dal ritiro in Trentino: aggiornamenti e cronaca in tempo reale
4 min
TagsnapoliAllegriAmichevole
Napoli

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Dopo il primo test contro l'Arezzo, il Napoli di Allegri torna in campo per la seconda (e ultima) amichevole del ritiro di Dimaro. Stavolta l'avversario è la Carrarese di Gabriele Cioffi, con gli azzurri che cercheranno di cancellare il brutto debutto nel primo test. Segui il test in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

NAPOLI-CARRARESE 2-0 (Hojlund 23'; Giovane 45' rig.)

18:48

45' - GOL NAPOLI! Raddoppia Giovane su rigore!

Il primo tempo si chiude col raddoppio del Napoli: Vergara sfonda in area e viene steso da Khafi, non ci sono dubbi ed è calcio di rigore che viene poi trasformato benissimo da Giovane. Si chiude qui il primo tempo, con il doppio vantaggio Napoli.

18:40

37' - Il Napoli continua ad attaccare

Hojlund propositivo, Giovane e Vergara spingono tanto per servirlo, è un Napoli a trazione anteriore in questo finale del primo tempo a caccia del raddoppio.

18:31

29' - Napoli ancora pericoloso

Attacca ancora il Napoli, stavolta è Hojlund a lanciare Vergara che però non riesce a concludere. Buoni spunti da parte della formazione allenata da Allegri.

18:25

23' - GOL NAPOLI! Si sblocca Hojlund!

E l'equilibrio in campo viene rotto da Hojlund, facile tap-in dopo il tiro deviato di Vergara. Napoli ora avanti e in controllo.

18:22

20' - Poche emozioni in campo

Partita statica e senza occasioni per entrambe le squadre, scorrono i minuti a Dimaro.

18:11

10' - Traversa di Politano! Poi palo della Carrarese!

Dopo un inizio lentissimo la partita si accende in pochi secondi: sinistro di Politano che si stampa sulla traversa, poi dalla ripartenza Carrarese Abiuso supera Marianucci e calcia sul palo! Fiammata improvvisa a DImaro.

18:02

+++ 1' - Si parte! Inizia Napoli-Carrarese +++

Fischio d'inizio, inizia Napoli-Carrarese!

17:59

Squadre in campo, ci siamo!

Napoli e Carrarese in campo, pochi istanti al fischio d'inizio.

17:45

De Laurentiis sul futuro a Dimaro: "Vedremo..."

Nell'ultimo giorno di ritiro in Trentino, il presidente del Napoli si è espresso così sulla permanenza in futuro a Dimaro per i ritiri estivi. LEGGI QUI

17:18

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane. Allenatore: Allegri.

17:15

Dove vedere Napoli-Carrarese in tv? Tutte le informazioni

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole degli azzurri di Allegri, tra poco in campoLEGGI TUTTO

Stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato (Dimaro Folgarida)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

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