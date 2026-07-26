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Allegri promuove il Napoli: "Abbiamo iniziato con il piede giusto"

Il tecnico chiude con soddisfazione la prima parte del ritiro a Dimaro: "Stiamo lavorando bene, il mercato? Fermo per tutti"
3 min
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Dopo il successo per 2-0 sulla Carrarese, che ha virtualmente chiuso la prima parte del ritiro estivo del Napoli, si dice soddisfatto Massimiliano Allegri, che commenta positivamente il lavoro svolto a Dimaro, in attesa di ritrovare tutti i big a Castel di Sangro.

"La condizione deve crescere, ma non prendere gol è sempre importante"

"Domattina concludiamo con l'ultimo allenamento. Oggi è stato un buon test, stavamo meglio in campo a livello di condizione e non abbiamo preso gol, che è la cosa più importante. I ragazzi hanno lavorato bene, ora stacchiamo due giorni e poi riprenderemo nella seconda parte di preparazione a Castel di Sangro".

Analizzando poi la rosa reparto per reparto, Allegri spiega: "Difesa? Sulle caratteristiche e le qualità dei giocatori non ci sono dubbi, anche se poi allenarli è un'altra cosa. Marianucci è un giocatore giovane che può migliorare come gli altri, ma prima di tutto dobbiamo migliorare la condizione perché la stagione alle porte. Se serve un nuovo centrale? Al mercato ci pensa alla società, io devo solo allenare la squadra. Il club è vigile, anche se il mercato di quasi tutte le squadre è fermo. Abbiamo altre tre amichevoli molto importanti e valuteremo con calma quello che ci sarà da fare. Centravanti? Lucca l'abbiamo visto poco perché si è rifatto male. Hojlund invece è un giocatore di stazza e ha bisogno di lavorare, come altri giocatori di stazza come Rrahmani o Anguissa".

 

 

A Castel di Sangro con i big

Ora un breve rompete le righe, poi si ripartirà con la seconda parte della preparazione e la rosa al completo: "A Dimaro abbiamo lavorato benissimo grazie al clima, alle strutture e all'affetto dei tifosi. Ora andremo a Castel di Sangro e cercheremo di continuare a lavorare bene. Rientreranno poi anche McTominay, Olivera, De Bruyne e Lukaku".

Proprio sul fuoriclasse belga, Allegri dribbla le polemiche: "Confronto con De Bruyne? Tecnicamente credo sia un giocatore abbastanza bravo, abbiamo tante competizioni e serviranno voglia e motivazioni da parte di tutti. Le basi della stagione si creano nei primi sei mesi, per arrivare poi a marzo a giocarsi tutte le competizioni".

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