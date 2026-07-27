Napoli, Tiago Gabriel pista calda: Allegri attende un rinforzo in difesa

Inviato a Dimaro Folgarida - Massimiliano Allegri sorride dopo la prima vittoria del suo ciclo. Un'amichevole, certo, ma lo era anche quella di mercoledì con l'Arezzo, conclusa con una sconfitta per 1-3. Il debutto non è stato il massimo ma la chiusura ha seminato fiducia, indicazioni più convincenti e sicuramente la scintilla per continuare a lavorare con lo stesso spirito positivo a Castel di Sangro. Dove tra l'altro potrebbe anche trovare un nuovo difensore dopo l'intervento di Buongiorno e i problemi di Beukema: il nome di Tiago Gabriel, ventunenne centrale portoghese che ha guadagnato copertine e corteggiatori dopo l'ottima stagione con il Lecce, continua a essere caldo. Per età, inoltre, soddisferebbe anche le esigenze di lista. Accanto a lui, un'idea percorribile dalla Premier: Benoit Badiashile, 25 anni, francese del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito. In lista resiste Federico Gatti, 28 anni, in uscita dalla Juve. «Al mercato, come sempre, ci pensa la società perché io devo solo allenare la squadra», dice Allegri. «Do delle valutazioni, sì, ma mancano ancora trentacinque giorni alla chiusura delle operazioni e la società è vigile. Credo che in questo momento il mercato sia fermo per tutti, non soltanto per il Napoli. La nostra rosa ha un assoluto valore, abbiamo dei difensori e ci attendono altre tre amichevoli molto importanti. Valuteremo con calma e lucidità quel che ci sarà da qui alla fine dei movimenti».

De Bruyne e il ritorno in città Per chiudere il capitolo, focus su De Bruyne. «Non penso che ci sia bisogno di valutarlo, tecnicamente è abbastanza bravo...», scherza. «Arriverà e avrà le sue motivazioni: ci aspetta una stagione molto importante tra campionato, Champions e Coppa Italia e dobbiamo avere una rosa all'altezza per fare una grande stagione e per provare ad arrivare a marzo nelle condizioni migliori, in modo da giocarci le nostre chance in tutte e tre le competizioni. Per riuscirci sarà fondamentale lavorare bene in questi primi sei mesi». De Bruyne è atteso in campo il 5 agosto con Lukaku, l'altro reduce dal Mondiale con il Belgio, ma il club gli ha chiesto di anticipare il ritorno in città così da partecipare alla "Napoli 100", cerimonia d'apertura del Centenario, in programma sabato.

Allegri su Hojlund, Rrahmani e Anguissa Allegri, poi, analizza la prestazione con la Carrarese e il ritiro: «È stato un buon test, soprattutto dal punto di vista della condizione fisica. Stiamo meglio in campo e abbiamo fatto cose decisamente migliori. Intanto non abbiamo preso gol, che è la nota più importante. Direi che i ragazzi hanno lavorato bene. Adesso stacchiamo per due giorni e poi riprenderemo a Castel di Sangro». Finale sui singoli: «Hojlund ha grande stazza fisica e ha bisogno di mettere minuti e lavoro nelle gambe. Così come Rrahmani, Anguissa e altri. Siamo soltanto al decimo giorno di preparazione e con calma bisogna arrivare nelle migliori condizioni al 16 agosto, quando riprenderemo dopo la fine del secondo ritiro e in vista dell'inizio del campionato». Il 22 agosto a Marassi contro il Genoa

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