Il Napoli cerca il difensore: tra Gatti e Tiago Gabriel spunta Badiashile

Il Napoli ha concluso ieri la prima parte della preparazione estiva in Val di Sole, dove per il quindicesimo anno la squadra ha iniziato a cullare i sogni di gloria nella storica stagione del Centenario, ma in questo periodo il lavoro del ds Manna non conosce pause. Non può permettersele, in pieno mercato: è vero che al di là della Fiorentina e di un paio di colpi di spessore del Milan non sono stati registrati grandi movimenti delle big, ma lo è altrettanto che rinforzare la difesa di Allegri è una priorità. Soprattutto alla luce dell'intervento che costringerà Buongiorno a uno stop compreso tra i quattro e i cinque mesi, e dei problemi che impediranno a Beukema di rientrare in gruppo prima di metà agosto. L'impresa, comunque, non sarà delle più agevoli perché il club non ha intenzione di derogare facilmente al principio di base: a sbloccare gli acquisti saranno le cessioni. Cessioni di un certo spessore come quella di Lukaku, tanto per citare un esempio in vetrina, motivata innanzitutto dalla necessità di abbattere il monte ingaggi e di rientrare in determinati parametri sforati un'estate fa: investiti 200 milioni per dieci giocatori (come ha spiegato il direttore sportivo in conferenza a Dimaro). Sfumato Gila per i costi eccessivi, nella mini lista che gradualmente prende corpo ha iniziato a farsi largo un uomo proveniente dalla Premier, mercato che Manna conosce e ama particolarmente: Benoit Badiashile, 25 anni, gigante francese in uscita dal Chelsea che il Napoli preferirebbe prendere in prestito. Lui ma non solo: nell'elenco resiste Tiago Gabriel, portoghese del Lecce di 21 anni, reduce da un'ottima stagione.

Si studia la formula con il Chelsea Badiashile, invece, è in cerca di riscatto dopo un anno piuttosto tormentato, concluso con 16 presenze in tutte le competizioni (8 in Premier, 4 in Champions, 2 in FA Cup e 2 in Carabao Cup). I Blues, di recente, hanno provato a inserirlo nella trattativa con il Crystal Palace per Maxence Lacroix, ma gli Eagles avevano indicato come prima scelta Axel Disasi. E così, è arrivato anche il Napoli. Una soluzione che Benoit ha ritenuto affascinate e lusinghiera, tanto da prenderla fortemente in considerazione: gli permetterebbe di rilanciarsi e di inseguire continuità in un campionato di alto livello e in Champions. Le porte di Badiashile sono aperte, insomma, anche se l'entourage assicura di avere anche offerte in Premier. Il Chelsea lo ha acquistato nel 2023 dal Monaco per 35 milioni di sterline, quasi 41 milioni di euro, riconoscendogli un contratto di sette anni e mezzo. L'idea dei Blues sarebbe di cederlo, quella del Napoli invece di prenderlo in prestito. Si valutano i margini di fattibilità.

Rinnovo in vista per Mazzocchi Tiago Gabriel, intanto, continua a essere un'idea molto attuale, ma la valutazione è elevata: intorno ai 30 milioni. Venti è la richiesta della Juve per Federico Gatti, 28 anni. Per quel che riguarda i rinnovi, dopo Vergara dovrebbe essere la volta di Mazzocchi, un totem dello spogliatoio e un napoletano amatissimo dal popolo dei tifosi, in scadenza nel 2027: «Ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis che gli ha fatto una promessa, speriamo che presto possa fargli un regalo», ha detto ieri a Kiss Kiss Napoli il suo agente Marco Sommella. ©riproduzione riservata

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