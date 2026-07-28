Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 28 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La MaGiCa torna a casa: Andrea Carnevale e Bruno Giordano protagonisti di "Una Serata di Stelle per PUPI"

La MaGiCa torna a casa: Andrea Carnevale e Bruno Giordano protagonisti di "Una Serata di Stelle per PUPI"

Inizia il countdown per il charity show, meno 2 mesi all’evento. Il 26 settembre Piazza del Plebiscito celebra il legame tra Argentina e Napoli, il ricordo di Maradona e la solidarietà
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Napoli – C'è un filo che lega generazioni di amanti dello sport e passa inevitabilmente da quei tre nomi che hanno cambiato la storia del calcio a Napoli: Maradona, Giordano e Carnevale. La MaGiCa torna simbolicamente a vivere il prossimo 26 settembre in Piazza del Plebiscito, tra due mesi, quando Andrea Carnevale e Bruno Giordano saliranno sul palco di "Una Serata di Stelle per PUPI", il grande evento benefico promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, che supporterà, attraverso il ricavato dell’evento, i progetti in Argentina e le associazioni del territorio di Napoli.

La presenza di due protagonisti dello storico Napoli degli anni ‘80, insieme con Ciro Ferrara, renderà ancora più emozionante l'omaggio a Diego Armando Maradona, il campione che continua a rappresentare un patrimonio collettivo della città. Un tributo che sarà raccontato dalla voce di Federico Buffa, in una serata pensata per celebrare non solo la memoria sportiva di Napoli e degli argentini in Italia, ma anche la sua straordinaria capacità di trasformare lo sport in inclusione e solidarietà.

L'evento, inserito nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, celebrerà i 25 anni della Fondazione PUPI e i quarant'anni dalla vittoria dell'Argentina ai Mondiali del 1986, riunendo sul palco grandi protagonisti della musica, dello sport e dello spettacolo. Accanto a Carnevale e Giordano saranno presenti, tra gli altri, Gianluca Gazzoli, che condurrà la serata, Max Pezzali ed Elisa con un contributo inedito, LDA, Aka 7even, Lola Ponce, Gli Autogol, Ezequiel Lavezzi e Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa, grande protagonista della prossima America’s Cup.

Ma il cuore della manifestazione sarà soprattutto la solidarietà. Un terzo del ricavato della biglietteria resterà a Napoli e sarà destinato a sostenere associazioni impegnate ogni giorno nei diversi quartieri della città a favore di bambini, ragazzi e famiglie. I progetti sono stati individuati dalla Fondazione PUPI insieme con il Comune di Napoli e con la Fondazione Cannavaro Ferrara, privilegiando iniziative che utilizzano lo sport come strumento di educazione, inclusione e riscatto sociale.

L'obiettivo è lasciare un'eredità concreta sul territorio, creando una rete di sostegno capillare che raggiunga diverse aree della città e che continui a produrre valore ben oltre la serata del 26 settembre.

Sei sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti dal Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

1. I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

2. Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

3. Tutt’n’ata storia... per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

4. Programma Sport Senza Frontiere — Sport Senza Frontiere ETS

5. Via dalla Strada... Andiamo per Mare... — Scugnizzi a Vela O.d.V.

6. Un Mare - Infinite Piscine — Figli in Famiglia Onlus

Oltre alle iniziative sul territorio, la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore continuerà a sostenere anche il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 in Argentina: un percorso educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni in situazioni di grande vulnerabilità. L’iniziativa utilizza l’attività sportiva come leva per promuovere integrazione sociale, scolarizzazione e salute.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro, per permettere a cittadini e tifosi di partecipare a un evento che sarà prima di tutto una grande festa di Napoli e per Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS