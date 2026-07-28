La MaGiCa torna a casa: Andrea Carnevale e Bruno Giordano protagonisti di "Una Serata di Stelle per PUPI"

Napoli – C'è un filo che lega generazioni di amanti dello sport e passa inevitabilmente da quei tre nomi che hanno cambiato la storia del calcio a Napoli: Maradona, Giordano e Carnevale. La MaGiCa torna simbolicamente a vivere il prossimo 26 settembre in Piazza del Plebiscito, tra due mesi, quando Andrea Carnevale e Bruno Giordano saliranno sul palco di "Una Serata di Stelle per PUPI" , il grande evento benefico promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, che supporterà, attraverso il ricavato dell’evento, i progetti in Argentina e le associazioni del territorio di Napoli.

La presenza di due protagonisti dello storico Napoli degli anni ‘80, insieme con Ciro Ferrara , renderà ancora più emozionante l'omaggio a Diego Armando Maradona, il campione che continua a rappresentare un patrimonio collettivo della città. Un tributo che sarà raccontato dalla voce di Federico Buffa , in una serata pensata per celebrare non solo la memoria sportiva di Napoli e degli argentini in Italia, ma anche la sua straordinaria capacità di trasformare lo sport in inclusione e solidarietà.

L'evento, inserito nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, celebrerà i 25 anni della Fondazione PUPI e i quarant'anni dalla vittoria dell'Argentina ai Mondiali del 1986, riunendo sul palco grandi protagonisti della musica, dello sport e dello spettacolo. Accanto a Carnevale e Giordano saranno presenti, tra gli altri, Gianluca Gazzoli, che condurrà la serata, Max Pezzali ed Elisa con un contributo inedito, LDA, Aka 7even, Lola Ponce, Gli Autogol, Ezequiel Lavezzi e Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa, grande protagonista della prossima America’s Cup.

Ma il cuore della manifestazione sarà soprattutto la solidarietà. Un terzo del ricavato della biglietteria resterà a Napoli e sarà destinato a sostenere associazioni impegnate ogni giorno nei diversi quartieri della città a favore di bambini, ragazzi e famiglie. I progetti sono stati individuati dalla Fondazione PUPI insieme con il Comune di Napoli e con la Fondazione Cannavaro Ferrara, privilegiando iniziative che utilizzano lo sport come strumento di educazione, inclusione e riscatto sociale.

L'obiettivo è lasciare un'eredità concreta sul territorio, creando una rete di sostegno capillare che raggiunga diverse aree della città e che continui a produrre valore ben oltre la serata del 26 settembre.

Sei sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti dal Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

1. I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

2. Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

3. Tutt’n’ata storia... per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

4. Programma Sport Senza Frontiere — Sport Senza Frontiere ETS

5. Via dalla Strada... Andiamo per Mare... — Scugnizzi a Vela O.d.V.

6. Un Mare - Infinite Piscine — Figli in Famiglia Onlus

Oltre alle iniziative sul territorio, la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore continuerà a sostenere anche il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 in Argentina: un percorso educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni in situazioni di grande vulnerabilità. L’iniziativa utilizza l’attività sportiva come leva per promuovere integrazione sociale, scolarizzazione e salute.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro, per permettere a cittadini e tifosi di partecipare a un evento che sarà prima di tutto una grande festa di Napoli e per Napoli.