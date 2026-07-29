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100 anni di Napoli: il Corriere dello Sport celebra il secolo azzurro

100 anni di Napoli: il Corriere dello Sport celebra il secolo azzurro

Un'iniziativa esclusiva dedicata a tutti i tifosi azzurri, un viaggio attraverso cento anni di storia, passione, campioni e imprese
1 min
Napoli

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Il 1° agosto il Napoli festeggia il suo centenario e il Corriere dello Sport celebra questo storico traguardo con un'iniziativa esclusiva dedicata a tutti i tifosi azzurri. Per l'occasione, il quotidiano si tinge di azzurro e porta in edicola uno speciale da collezione in omaggio, un viaggio attraverso cento anni di storia, passione, campioni e imprese che hanno reso grande il club. Un'edizione pensata per celebrare un anniversario unico e custodire il ricordo di un secolo di emozioni.

Lo speciale sarà disponibile esclusivamente sabato 1° agosto, in omaggio con il Corriere dello Sport, in tutte le edicole della Campania.

Cento anni di passione. Un amore che non finisce mai.

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