100 anni di Napoli: il Corriere dello Sport celebra il secolo azzurro

Il 1° agosto il Napoli festeggia il suo centenario e il Corriere dello Sport celebra questo storico traguardo con un'iniziativa esclusiva dedicata a tutti i tifosi azzurri. Per l'occasione, il quotidiano si tinge di azzurro e porta in edicola uno speciale da collezione in omaggio, un viaggio attraverso cento anni di storia, passione, campioni e imprese che hanno reso grande il club. Un'edizione pensata per celebrare un anniversario unico e custodire il ricordo di un secolo di emozioni.



Lo speciale sarà disponibile esclusivamente sabato 1° agosto, in omaggio con il Corriere dello Sport, in tutte le edicole della Campania.



Cento anni di passione. Un amore che non finisce mai.