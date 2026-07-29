È tutto pronto per Napoli 100: il programma della festa

Un'altra festa, stavolta senza celebrare una vittoria. Ma sarà il trionfo collettivo di un popolo e della città di Napoli che si prepara a vivere un weekend indimenticabile con un evento incredibile, voluto fortemente dal presidente De Laurentiis, che farà la storia e che verrà ricordato a lungo «proprio come la parata scudetto del 2025». Tommaso Bianchini, General Manager Business Area SSC Napoli, ha svelato tutti i dettagli della festa di sabato, Napoli 100. L'1 agosto si partirà alle 19:26 da Piazza Carità e si arriverà un'ora dopo a Piazza Plebiscito dove avrà inizio uno show senza precedenti. «Vogliamo dare al mondo un'altra cartolina. Napoli sta vivendo un momento storico eccellente. In questi cent'anni era stata rappresentata dagli occhi degli altri, ma ora è Napoli che vede il mondo e si riappropria del suo stesso sguardo: oggi Napoli è il centro del mondo. Il centenario - le sue parole a Kiss Kiss Napoli - sarà un manifesto culturale e il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli. Vogliamo celebrare la millenaria tradizione puntando su quattro elementi principali: il popolo, la musica, il teatro e il cinema e poi il club, la nostra società sportiva».

Napoli 100 anni di Napoli: il Corriere dello Sport celebra il secolo azzurro Ci sarà anche una delegazione azzurra Ci sarà anche una delegazione azzurra, sabato. Accanto ad Allegri e al capitano Di Lorenzo, Mazzocchi, Beukema, Vergara, McTominay, Politano, Neres e De Bruyne. Il belga, atteso il 5 agosto dopo la fine del Mondiale, tornerà prima per essere presente in città. I giocatori di oggi abbracceranno virtualmente gli ex storici, più di venti grazie a un accordo del club con Napoli Legends. Gioco delle coppie e staffetta virtuale pronta: «Di Lorenzo con Bruscolotti, Vergara con Hamsik, McTominay con Alemao, Neres con Careca e non solo». All'evento parteciperanno anche ex allenatori e dirigenti, come - ad esempio - Calzona e Filippo Fusco. E tante altre sorprese.

Napoli Napoli-Carrarese, top e flop: chi già vola e chi è in ritardo Alessandro Siani e Serena Autieri presentearnno lo spettacolo in Piazza Plebiscito Si partirà alle 19:26 con la processione da Piazza Carità fino a Piazza Plebiscito attraversando per un chilometro Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento. «Ci saranno 7 quadri musicali, 4 artistici, 400 artisti, 100 bambini in processione, 200 musicisti, 100 attori per raccontare la storia». Un'ora dopo, alle 20:26, l'arrivo in Piazza Plebiscito. In serata avrà inizio lo spettacolo. Lo presenteranno Alessandro Siani e Serena Autieri. Napoli Napoli su Badiashile. Spunta anche Todibo Evento gratuito ma sarà necessario mostrare all'ingresso la prenotazione Per l'accesso in piazza bisognerà accreditarsi a partire da oggi alle 15 su Ticketone. L'evento è gratuito ma sarà necessario mostrare all'ingresso la prenotazione. Dalle 22.30 partirà la notte azzurra con uno spettacolo di luci e proiezioni artistiche che animeranno le facciate di Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel Sant'Elmo e Castel Dell'Ovo. Napoli Napoli, Allegri crea: l’ultima idea è Giovane ala Per l'evento, organizzato con il Comune di Napoli e la Regione Campania, grande sforzo organizzativo da parte di Questura e Prefettura. Piazza Municipio ospiterà il Pizza Village del Centenario. Ci sarà un maxi-schermo per seguire tutta la lunga giornata. A partire dalle ore 20:26 il club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza margherita e bevande.

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