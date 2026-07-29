Napoli, per il Centenario anche la Zecca di Stato celebra gli azzurri

Cento anni di storia e passione trovano forma in una nuova emissione della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana. La moneta da 5 euro dedicata al centenario della SSC Napoli rende omaggio a una delle realtà sportive più amate e rappresentative del calcio italiano, trasformando un anniversario storico in un oggetto destinato a custodirne la memoria nel tempo. Coniata in argento e realizzata in finitura Proof, la moneta celebra il legame profondo tra la squadra e la città che ne condivide il nome, i colori e l’identità. Il nuovo tondello racconta un secolo di emozioni sportive e di appartenenza collettiva, restituendo in pochi centimetri di metallo tutta la forza simbolica di una storia iniziata nel 1926 e giunta oggi al traguardo dei cento anni.