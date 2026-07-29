Napoli, per il Centenario anche la Zecca di Stato celebra gli azzurri
Cento anni di storia e passione trovano forma in una nuova emissione della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana. La moneta da 5 euro dedicata al centenario della SSC Napoli rende omaggio a una delle realtà sportive più amate e rappresentative del calcio italiano, trasformando un anniversario storico in un oggetto destinato a custodirne la memoria nel tempo. Coniata in argento e realizzata in finitura Proof, la moneta celebra il legame profondo tra la squadra e la città che ne condivide il nome, i colori e l’identità. Il nuovo tondello racconta un secolo di emozioni sportive e di appartenenza collettiva, restituendo in pochi centimetri di metallo tutta la forza simbolica di una storia iniziata nel 1926 e giunta oggi al traguardo dei cento anni.
Cosa è raffigurato sui due lati della moneta
Sul dritto campeggia lo stemma ufficiale del Napoli, impreziosito da elementi colorati che ne esaltano l’immediata riconoscibilità, mentre le date “1926” e “2026”, poste ai lati della composizione, scandiscono idealmente il secolo di vita del club. Il rovescio propone invece una veduta simbolica della città di Napoli, dominata dall’inconfondibile profilo del Vesuvio. In primo piano emerge lo Stadio Diego Armando Maradona, luogo di sport ed emozioni, divenuto negli anni uno dei principali simboli della squadra e del suo straordinario rapporto con i tifosi. L’insieme crea un dialogo visivo tra la città e il club, raccontando il legame indissolubile che da cento anni unisce il Napoli al suo territorio.