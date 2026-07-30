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Il Napoli riparte da Castel di Sangro: non c'è Lindstrom

Dopo il ritiro di Dimaro e qualche giorno di riposo, la squadra di Allegri è pronta alla seconda parte della preparazione estiva
2 min
TagsnapoliAllegriDimaro
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Ultimata, con soddisfazione, la prima parte del ritiro estivo in quel di Dimaro, il Napoli, dopo qualche giorno di stacco, è pronto a rifinire la preparazione precampionato a Castel di Sangro. Ecco le convocazioni di Allegri, che forniscono anche qualche indicazione in chiave mercato.

De Bruyne e Lukaku ancora assenti e Lindstrom...

Il nuovo tecnico del Napoli ha fatto le sue scelte in vista della seconda fase del ritiro. In attesa che anche De Bruyne e Lukaku si aggreghino, questi i convocati di Allegri: Alisson, Anguissa, Barido, Beukema, Cheddira, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Olivera, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.

 

 

Manca Lindstrom

A parte i big reduci dal Mondiale, è un'altra l'assenza che spicca nell'organico del Napoli. Parliamo di Lindstrom, individuato come uno dei cedibili. Il danese si sta accordando con lo Schalke 04.

 

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