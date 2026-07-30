Il Napoli riparte da Castel di Sangro: non c'è Lindstrom
Ultimata, con soddisfazione, la prima parte del ritiro estivo in quel di Dimaro, il Napoli, dopo qualche giorno di stacco, è pronto a rifinire la preparazione precampionato a Castel di Sangro. Ecco le convocazioni di Allegri, che forniscono anche qualche indicazione in chiave mercato.
De Bruyne e Lukaku ancora assenti e Lindstrom...
Il nuovo tecnico del Napoli ha fatto le sue scelte in vista della seconda fase del ritiro. In attesa che anche De Bruyne e Lukaku si aggreghino, questi i convocati di Allegri: Alisson, Anguissa, Barido, Beukema, Cheddira, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Olivera, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.
Manca Lindstrom
A parte i big reduci dal Mondiale, è un'altra l'assenza che spicca nell'organico del Napoli. Parliamo di Lindstrom, individuato come uno dei cedibili. Il danese si sta accordando con lo Schalke 04.