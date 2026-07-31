Ferlaino accanto a De Laurentiis per il maxi-evento Napoli 100

Napoli 100, tra passato e presente: il programma

Sul palco, ospiti e testimoni del passato e del presente. Vecchie glorie e anche artisti. E poi figure storiche come, appunto, Ferlaino, il presidente dei primi due scudetti, quello dell'arrivo di Maradona. Tanti gli eventi in programma, dalla mostra fotografica con 100 gigantografie della storia del club all'esposizione di maglie da collezione fino ad un'area interamente dedicata proprio a Diego. Domani, poi, nel giorno simbolico dei cent'anni, tutto pronto per Napoli 100, la festa voluta fortemente da Adl organizzata con Comune e Regione e con lo sforzo di Questura e Prefettura. Si partirà alle 19:26 da Piazza Carità, un chilometro di processione fino a Piazza del Plebiscito attraversando Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento con diversi artisti che racconteranno la storia del club. Dalle 20:26 al via lo spettacolo in piazza. Presente anche Allegri e una delegazione azzurra con Di Lorenzo assieme a Mazzocchi, Beukema, Vergara, McTominay, Politano, Neres e De Bruyne che si alterneranno in un abbraccio virtuale con otto campioni del passato. Dalle 22:30 la notte azzurra con uno spettacolo di luci e proiezioni artistiche che animeranno le facciate di Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel Sant'Elmo e Castel Dell'Ovo. A Piazza Municipio maxi-schermo per seguire tutto l'evento.