Il Napoli in ritiro a Castel di Sangro: il programma e chi ci sarà

Allegri ha conosciuto di persona McTominay, Lang e Olivera . I primi tre acquisti, rispetto alla parte iniziale della preparazione estiva, sono loro, vecchie conoscenze che ritornano. Il concetto si sposa perfettamente con Noa, reduce dai sei mesi in prestito al Galatasaray e ora pronto a vivere una nuova vita con Max, a caccia di quella scintilla mai scoccata con Conte.

Napoli a Castel di Sangro: i convocati di Allegri

La squadra è arrivata ieri sera all'Aqua Montis di Rivisondoli, fino al 13 agosto quartier generale del club in occasione del ritiro di Castel di Sangro, dopo aver svolto una serie di test fisici a Castel Volturno e oggi comincerà ad allenarsi allo stadio Teofilo Patini: doppia seduta, sul menù. Nella lista dei convocati dell'allenatore, rispetto agli uomini portati in Trentino, come già preventivato c'è Cheddira, tornato dal prestito al Lecce della scorsa stagione, e manca Lindstrom, sempre più vicino al trasferimento allo Schalke 04: Alisson, Anguissa, Barido, Beukema, Cheddira, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Olivera, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola, Vergara. Trentadue calciatori, esattamente come in Val di Sole, ma senza Hasa, Iaccarino e Rao oltre al danese. Ieri mattina il governatore abruzzese Marsilio e il sindaco di Castel di Sangro, Caruso, hanno visitato la mostra dei trofei e dei cimeli inaugurata da Valentina De Laurentiis al Palazzetto dello Sport.