Centenario Napoli diretta, inizia la festa: il corteo dei tifosi LIVE

Il Napoli è pronto a compiere 100 anni! Il club campano si appresta a festeggiare il proprio primo secolo di storia, e lo farà attraverso tanti eventi organizzati dai tifosi, oggi, 31 luglio, a partire da un corteo che ha visto riunire migliaia di tifosi azzurri in Piazza dei Martiri. I festeggiamenti andranno avanti oltre la mezzanotte. Nella giornata di domani, invece, avrà luogo la celebrazione "ufficiale" organizzata dalla società . Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

21:50

Si esibisce Clementino

Clementino si esibisce sul palco per i tifosi del Napoli.

21:43

Sul palco Maradona jr e Giannina Maradona

Sul palco tocca a Maradona jr e Giannina Maradona: "Non sono nata qui, non sono cresciuta qui, ma sento tutto il vostro amore per nostro padre. Grazie dal mio cuore, per l'amore e l'intensità del vostro amore. Buon compleanno, Napoli!".

21:34

Videomessaggio di Antonio Conte: "Auguro al Napoli altri cento anni di storia e soddisfazioni"

Videomessaggio di Antonio Conte: "So che siete in tantissimi. Oggi è il 31 luglio, per me è una data importante, compio 57 anni ma non sono qui per ricordarvi del mio compleanno. Alla mezzanotte ci saranno da festeggiare i cento anni del calcio Napoli, qualcosa di straordinario e storico. Sono onorato di far parte della storia di questa grandissima squadra, di questo grandissimo club. Sono passati tanti giocatori importanti, Maradona su tutti, tanti presidenti, tanti allenatori che hanno contribuito a scrivere pagine importanti. Vi auguro il meglio. Il Napoli e il popolo napoletano mi hanno dato tanto dal punto di vista professionale e umano. Siamo simili nella passione e nei sentimenti. Auguro il Napoli le migliori fortune, restate vicini alla squadra nei momenti più e meno buoni. Come è accaduto nei rari momenti negativi del mio Napoli. So che il Napoli è per voi una ragione di vita. Vi auguro altri cento anni ricchi di storia e soddisfazioni". LEGGI TUTTO

21:20

Montervino, Calaiò, Iezzo, Tagliatela, Scarlato e Mora sul palco.

Si riprende con i protagonisti della ripartenza del Napoli dalla Serie C (ma non solo). Sul palco Montervino, Calaiò, Iezzo, Tagliatela, Scarlato e Mora.

21:12

Intermezzo musciale

Intermezzo musciale. I tifosi del Napoli aspettano insieme la mezzanotte.

21:01

Maradona con la maglia di Baresi: il video è virale

Maradona con la maglia di Baresi: il video è virale. Dopo il match-scudetto del San Paolo, che lanciò il Napoli verso il secondo scudetto, il Pibe elogiò così il capitano del Milan: "Il massimo come difensore". LEGGI TUTTO

20:57

Una notte indimenticabile

Il tifo organizzato del calcio Napoli sta colorando di azzurro le strade della città. Una lunga maratona in attesa dello scoccare della mezzanotte, quando ufficialmente si entrerà nel primo di agosto, data storica per la squadra partenopea, fondata esattamente cento anni fa in un appartamento di piazza Carità. I sostenitori napoletani hanno voluto caratterizzare la loro festa all'insegna del 'No business', lasciando spazio a tutte le possibili presenze 'unofficial', purché tinte di azzurro. Tanti gli inviti via social nei giorni che hanno preceduto l'evento a non lasciarsi condizionare da regole e paletti sui prodotti originali da indossare. È così, tra le magliette indossate, è rispuntato anche il vecchio "ciuccio", simbolo mai dimenticato dai fans. Sul lungomare di Napoli tre aree 'museali', con foto d'epoca, magliette storiche della squadra e una sezione dedicata a Diego Armando Maradona. "Napoli è della gente", lo slogan impresso dagli Ultras sulle 5mila magliette distribuite alla partenza del corteo. Sul palco alla Rotonda Diaz tante le testimonianze del Napoli degli anni passati, dall'era del fondatore e primo presidente Giorgio Ascarelli fino, ovviamente, all'avventura mai dimenticata di Maradona in maglia azzurra, raccontata in prima persona dal presidente che portò il Pibe de Oro all'ombra del Vesuvio, Corrado Ferlaino. Alessandro Siani dal palco ha cantato gli inni dei tifosi insieme al pubblico. Gli Ultras si preparano ad accogliere il primo agosto con una coreografia che si preannuncia spettacolare.

20:52

Videomessaggi anche da Alemao, Carnevale e Filardi

Continuano i contributi video con i messaggio di Alemao, Carnevale e Filardi.

20:49

Il videomessaggio di Bruno Giordano

Videomessaggio di Bruno Giordano: "Vi mando un abbraccio infinito, a tutto il popolo azzurro, che sia una festa splendida. Non posso esserci per problemi familiari, però vi mando un abbraccio forte e sempre forza Napoli. Ciao Napoli".

20:45

Sul palco anche lo storico massaggiatore Carmando

E sul palco sale anche lo storico massaggiatore Carmando. Presentazione interrotta dai cori per il Napoli. Carmando promette: "Se Dio mi assisterà a ottobre andrò a trovare Diego in Argentina". Cori per Diego.

20:41

Il racconto dell'epopea Maradoniana

Antonio Corbo racconta i retroscena sull'epopea Maradoniana.

20:38

Maglie celebrative cosegnate a Improta, Cané, Rivellino e Montefusco

Maglie celebrative consegnate, in un quadro da custodire gelosamente, a Gianni Improta, Cané, Rivellino ed Enzo Montefusco.

20:30

Sul palco Improta, Cané, Rivellino e Montefusco

Sul palco Gianni Improta, Cané, Rivellino ed Enzo Montefusco.

20:27

Il sole cala dando sollievo ai partecipanti al corteo

Si susseguono gli interventi sul palco della rotonda Diaz e con il calare del sole arriva un parziale sollievo dal gran caldo per tutti i partecipanti. Da segnalare anche qualche mancamento, per fortuna senza conseguenze.

20:13

Le origini del Napoli

Sul palco, dopo un breve video introduttivo, si parla delle origini del Napoli. Un tuffo nel passato remoto. Le origini di un mito e di una storia fantastica.

20:07

Terremoto a Napoli, forte scossa elle 19.46

Terremoto durante la festa per il centenario del Napoli. Una forte scossa è stata avvertita a Napoli e provincia: si è verificata alle 19.46 e, secondo una prima stima dell'Ingv, la magnitudo è compresa tra 3.7 e 4.2. In alcuni quartieri, tra cui Fuorigrotta, è saltata la corrente elettrica. Molte persone in strada.

20:01

Colpo d'occhio straordinario

Cori, grande entusiasmo, sventolio di bandiere, torce: è splendido il colpo d'occhio alla rotonda Diaz.

19:47

Ferlaino sul palco

Presente anche Corrado Ferlaino. L'ex presidente del Napoli è salito sul palco allestito presso la Rotonda Diaz.

19:30

Circa 10mila persone presenti

Sono circa 10mila i tifosi che hanno preso parte al corteo dei tifosi del Napoli.

19:12

Carmando, Improta e Cané in piazza Diaz

Il corteo dei tifosi è giunta alla rotonda Diaz. Presenti tre leggende azzurre come Carmando, Improta e Canè.

18:55

Domani Napoli 100, la festa della società

Domani, nel giorno simbolico dei cent'anni, tutto pronto per Napoli 100, la festa voluta fortemente da De Laurentiis organizzata con Comune e Regione e con lo sforzo di Questura e Prefettura. Si partirà alle 19:26 da Piazza Carità, un chilometro di processione fino a Piazza del Plebiscito con diversi artisti che racconteranno la storia del club. Dalle 20:26 al via lo spettacolo in piazza. Presente anche Allegri e una delegazione azzurra con Di Lorenzo assieme a Mazzocchi, Beukema, Vergara, McTominay, Politano, Neres e De Bruyne che si alterneranno in un abbraccio virtuale con otto campioni del passato. Dalle 22:30 la notte azzurra con uno spettacolo di luci e proiezioni artistiche che animeranno le facciate di Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel Sant'Elmo e Castel Dell'Ovo. A Piazza Municipio maxi-schermo per seguire tutto l'evento. LEGGI QUI

18:43

La "Mezzanotte Azzurra" chiuderà il programma

Le celebrazioni della giornata si concluderanno a mezzanotte con la "Mezzanotte Azzurra", il momento finale della festa pensato per celebrare cento anni di storia, amore e appartenenza ai colori partenopei. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a portare con sé una sciarpa o una bandiera azzurra per colorare la città e rendere ancora più speciale l'evento.

18:33

Non solo il corteo: gli altri eventi

Oltre al corteo, sono inoltre allestite diverse iniziative dedicate alla storia del club: una mostra fotografica con cento gigantografie rappresentative della storia azzurra, un'esposizione di maglie da collezione e un'area dedicata a Diego Armando Maradona, con un tributo al campione argentino che ha reso Napoli immortale nel mondo del calcio. Sul palco si alterneranno ospiti e testimoni della storia del Napoli, insieme a cantanti e DJ che accompagneranno la serata con musica e intrattenimento.

18:31

Centenario Napoli, il corteo si fermerà alla zona pedonale della Rotonda Diaz

Il ritrovo del corteo è stato fissato alle 17:00 in Piazza dei Martiri, dove tifosi e appassionati si daranno appuntamento per dare il via alle celebrazioni. Alle 18:00 il corteo celebrativo è partito, e attraverserà le strade della città accompagnando i partecipanti fino alla zona della Rotonda Diaz. L'arrivo è previsto intorno alle 19:00, quando la festa proseguirà sul lungomare in un clima di passione e fratellanza.

18:26

Piazza dei Martiri: il perché di questa scelta simbolica

Il corteo dei tifosi è partito da piazza dei Martiri poiché proprio in questa piazza il palazzo al civico 30 ha ospitato la sede del Napoli dal 1985 al 1991. Da quel balcone, la squadra guidata da Maradona e dal presidente Ferlaino, ha festeggiato i primi due scudetti e la Coppa Uefa del 1989.

18:25

Centenario Napoli, al via il corteo dei tifosi

Alle 17:00 ha avuto luogo in piazza dei Martiri il raduno del corteo organizzato dai tifosi in occasione del centenario del Calcio Napoli. Ad aprirlo è stato un furgone con uno striscione con scritto: "No business". Almeno diecimila - secondo quanto riferito dagli organizzatori - le persone presenti fin dalle prime ore del pomeriggio.

Napoli