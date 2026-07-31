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venerdì 31 luglio 2026
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Conte compie 57 anni e con un videomessaggio interviene al centenario del Napoli: "Mi raccomando ai tifosi..."

L'allenatore che ha regalato aglia azzurri il quarto scudetto della loro storia non è voluto mancare in un giorno speciale: a livello personale e per il club partenopeo
3 min
TagsConteCentenario Napolinapoli
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"Vi auguro altri cento anni ricchi di storia e soddisfazioni". Con un videomessaggio, Antonio Conte ha salutato i ventimila tifosi del Napoli che si sono ritrovati sul lungomare del capoluogo campano, in attesa della mezzanotte, per festeggiare il centenario del Napoli.

Conte: "Tifosi, restate sempre vicini al Napoli nei momenti più e meno buoni"

L'ex tecnico degli azzurri non è voluto mancare, seppur non in prima persona: "So che siete in tantissimi. Oggi è il 31 luglio, per me è una data importante, perché compio 57 anni, ma non sono qui per ricordarvi del mio compleanno. Alla mezzanotte ci saranno da festeggiare i cento anni del Calcio Napoli, qualcosa di straordinario e storico. Sono onorato di far parte della storia di questa grandissima squadra, di questo grandissimo club. Sono passati tanti giocatori importanti, Maradona su tutti, tanti presidenti, tanti allenatori che hanno contribuito a scrivere pagine importanti. Vi auguro il meglio".

"Il Napoli e il popolo napoletano mi hanno dato tanto dal punto di vista professionale e umano. Siamo simili nella passione e nei sentimenti. Auguro il Napoli le migliori fortune. Ai tifosi dico: restate vicini alla squadra nei momenti più e meno buoni. Come è accaduto nei rari momenti negativi del mio Napoli. So che il Napoli è per voi una ragione di vita".

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