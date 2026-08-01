Centenario Napoli: via al grande evento con 50.000 persone

Anno 1926, c'era una volta: primo agosto pioveva, di domenica era. Il passato e il presente. Guardi al domani e pensi a ieri: maglia in lana e un pallone, l'azzurro del cielo e l'integrità del bianco. Come sfondo il Vesuvio. In cinquantamila al Plebiscito, centomila tutto intorno: e il futuro, si sa, li ritroverà qua. «Senza te non viviamo, perché noi ti adoriamo», canta il popolo. Napoli è della gente. Sacrificio e passione. Fango e sudore. E nasceva l'amore. Cento anni di vita, parole e musica: Napoli milionaria, Napoli Centenario.

Tutti in festa per il Napoli: il programma

Signore e signori, la cerimonia d'apertura dell'Olimpiade napoletana. Il compleanno del club: 100 anni, cento di questi giorni. Un secolo saluta e un altro è cominciato a mezzanotte con il video della preghiera di fede di Cristiana Dell'Anna, in lingua napoletana: lei è la città che si fonde con la squadra. Un corpo, un'anima, una maglia. E ancora: la nuova Napoli che nasce e cresce, tre scugnizzi spensierati e le rughe di un'anziana che ha visto l'inferno e il paradiso di un luogo inspiegabile. Senza eguali. E unico, stasera, sarà il grandioso evento che alle iconiche 19.26 darà il via alle celebrazioni: "Napoli 100", inchini sotto le stelle. Mai visto prima, emozionante prima ancora di tuffarsi nel mare di persone che agiteranno le onde di piazza del Plebiscito. Ma si comincia a piazza Carità, con sindaco e istituzioni: è nel cuore delle origini del calcio a Napoli che partirà la processione, secondo atto in religiosa fede azzurra con trecento devoti in pellegrinaggio nei luoghi simbolo e fino al Plebiscito. Dove, alle 20.45, si spalancheranno le porte di Palazzo Reale: il primo a uscire sarà De Laurentiis; poi Di Lorenzo, Allegri, McTominay, Politano, De Bruyne, Mazzocchi, Vergara, Beukema, Neres. A seguire, le leggende: Bruscolotti, Careca, Alemao, Hamsik, Krol, Montefusco, Cané, Carnevale, Improta, Bertoni, Vinazzani, Montervino, Iezzo, Grava, Caffarelli, De Sanctis, Mora, Maggio, Schwoch. Passerella verso il palco tra la gente, epoche intrecciate: 20mila accreditati, 50mila annunciati. E i fuochi a mare, l'omaggio a Diego, i monumenti della città illuminati d'azzurro, le canzoni di Pino cantate da Sannino, Siani e Autieri a condurre, De Giovanni, Esposito e D'Amore a emozionare. E ancora: video, gol e trionfi. Pizza e bibite gratis per tutti. Il maxischermo e il dj set. E la foto dei 100 anni: De Laurentiis e Ferlaino insieme sul palco. I presidenti del secolo di Napoli centenaria.