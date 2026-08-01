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Centenario Napoli, emozioni da brividi: Cristiana Dell’Anna e il testo “Pe’ cient’anne”

Nel giorno in cui il club partenopeo festeggia un secolo di vita, viene rilasciata una produzione speciale che racchiude il significato più profondo della campagna "Napoli 100"
2 min
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Dal 1° agosto 1926 al 1° agosto 2026: il Napoli festeggia un secolo di vita. La città celebra ben cento anni dall’inizio della propria storia del calcio con un grandissimo evento celebrativo, ma non solo. Nell'ambito di "Napoli 100", dedicata alle celebrazioni per il Centenario, è stato anche rilasciato un video speciale, che racchiude il significato profondo della campagna.

"Pe' cient'anne…E ppure 'e cchiù": il video speciale per il Centenario del Napoli

Narrato dalla voce di Cristiana Dell’Anna, attrice partenopea dalla vocazione internazionale, e con immagini della città e dei momenti più significativi del club, il Napoli ha rilasciato sui suoi profili ufficiali il video "Pe' cient'anne…E ppure 'e cchiù". Gli scorci delle strade di Forcella fino ai panorami di Posillipo, ma anche Palazzo dello Spagnolo e il cantiere della nuova stazione Capodichino della metropolitana, si mischiano alle immagini in campo di grandi campioni, da Maradona ad Hamsik, passando per momenti storici come la conquista del quarto Scudetto. Ad accompagnare il video, un testo che ricorda come con la fede, l'orgoglio e il senso di appartenenza, il Napoli sia riuscito a costruirsi il suo momento di grazia, recitato appunto dalla splendida voce di Cristiana Dell'Anna. In attesa della grande festa con i suoi tifosi, il club ha voluto far emozionare i suoi tifosi con questa produzione speciale.

 

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