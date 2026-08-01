Centenario Napoli, c'è la grande festa: programma, orario, ospiti e dove vederla in tv

Il Napoli compie cento anni . Dopo il corteo organizzato dai tifosi nella giornata di ieri, al quale hanno partecipato circa 10mila persone, oggi è il giorno dei festeggiamenti organizzati dalla società. " Pe' cient'anne" , così il club ha voluto nominare l'insieme delle celebrazioni in programma in giornata, alle quali prenderanno parte, oltre il presidente De Laurentiis, anche l'allenatore Massimiliano Allegri e una delegazione della squadra, attualmente impegnata in ritiro a Castel Di Sangro.

Dove vedere la festa per il Centenario del Napoli in tv

La giornata del Centenario del Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Dalle 18:00 sono previsti collegamenti su Sky Sport 24, mentre alle 20:45 su Sky Sport Calcio sarà trasmessa l'intera cerimonia ufficiale.

Dove vedere la festa per il Centenario del Napoli in streaming

La cerimonia ufficiale per il Centenario del Napoli sarà trasmessa in streaming dalle 20:45 su Sky Go e su Now. Le applicazioni mobili di Sky sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Tutti gli ospiti attesi

50mila persone sono attese alla cerimonia. Il primo a uscire da Palazzo Reale sarà il presidente De Laurentiis; poi sarà il turno di Di Lorenzo, Allegri, McTominay, Politano, De Bruyne, Mazzocchi, Vergara, Beukema, Neres. A seguire, le leggende: Bruscolotti, Careca, Alemao, Hamsik, Krol, Montefusco, Cané, Carnevale, Improta, Bertoni, Vinazzani, Montervino, Iezzo, Grava, Caffarelli, De Sanctis, Mora, Maggio, Schwoch.