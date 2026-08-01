Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 1 agosto 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Centenario Napoli, c'è la grande festa: programma, orario, ospiti e dove vederla in tv

Per i cento anni del club la società ha organizzato tanti eventi in città, ai quali prenderanno parte anche Allegri e una delegazione della squadra
4 min
TagsnapoliCentenario Napoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli compie cento anni. Dopo il corteo organizzato dai tifosi nella giornata di ieri, al quale hanno partecipato circa 10mila persone, oggi è il giorno dei festeggiamenti organizzati dalla società. "Pe' cient'anne"così il club ha voluto nominare l'insieme delle celebrazioni in programma in giornata, alle quali prenderanno parte, oltre il presidente De Laurentiis, anche l'allenatore Massimiliano Allegri e una delegazione della squadra, attualmente impegnata in ritiro a Castel Di Sangro.

Centenario Napoli, l'orario d'inizio dell'evento

 La festa del Napoli inzierà alle 19:26, in onore all'anno di fondazione, nel luogo della prima sede del club, Piazza Carità. Allo stesso tempo, 100 chiese della città, assieme a una fumata azzurra annunceranno l'apertura del centenario. La processione partirà e giungerà in Piazza del Plebiscito. Dalle 20:45, invece, si aprirà la cerimonia da Palazzo Reale.

Dove vedere la festa per il Centenario del Napoli in tv

La giornata del Centenario del Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Dalle 18:00 sono previsti collegamenti su Sky Sport 24, mentre alle 20:45 su Sky Sport Calcio sarà trasmessa l'intera cerimonia ufficiale.

Dove vedere la festa per il Centenario del Napoli in streaming

La cerimonia ufficiale per il Centenario del Napoli sarà trasmessa in streaming dalle 20:45 su Sky Go e su Now. Le applicazioni mobili di Sky sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Tutti gli ospiti attesi

50mila persone sono attese alla cerimonia. Il primo a uscire da Palazzo Reale sarà il presidente De Laurentiis; poi sarà il turno di Di Lorenzo, Allegri, McTominay, Politano, De Bruyne, Mazzocchi, Vergara, Beukema, Neres. A seguire, le leggende: Bruscolotti, Careca, Alemao, Hamsik, Krol, Montefusco, Cané, Carnevale, Improta, Bertoni, Vinazzani, Montervino, Iezzo, Grava, Caffarelli, De Sanctis, Mora, Maggio, Schwoch.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Cristiana Dell'Anna e il testo "Pe' cient'anne"Il programma del Centenario del Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS