Centenario Napoli, De Laurentiis: "Mi manca solo la Champions, chissà se Allegri..."

Cento anni di storia e 22 di presidenza. Aurelio De Laurentiis nel giorno del grande compleanno (e della grande festa) fa un primo bilancio sul suo Napoli. Sta iniziando una nuova era con Max Allegri in panchina. E il numero uno azzurro si affida a lui per altri successi. Uno in particolare: la Champions League. Intervenuto nello speciale del TGR Campania ha rivendicato la crescita della società sotto il profilo sportivo ed economico. E poi i trofei: due scudetti, nel 2023 e nel 2025, centrando inoltre uno storico record di 16 qualificazioni europee consecutive, un primato nel calcio italiano che, secondo il patron, certifica la solidità del progetto azzurro.

Napoli Centenario Napoli, la festa dei tifosi: le FOTO più belle dal corteo alla piazza De Laurentiis e il sogno Champions Nonostante i successi ottenuti De Laurentiis guarda già al prossimo traguardo e affida una speranza al nuovo allenatore Massimiliano Allegri. "Al mio ciclo manca solo la Champions League. Chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi. Soprattutto se sei il Napoli, che è l'unica squadra italiana ad aver giocato in Europa per sedici stagioni consecutive. Sono stati 22 anni di successi, per completarli manca solo la vittoria della Champions".

Il pensiero a Maradona e quell'errore... Nel corso dell'intervista, il presidente del Napoli ha dedicato un pensiero anche a Diego Armando Maradona, definendolo un'icona senza eguali. "Maradona è stato grande, irripetibile, unico nella storia non del Napoli, ma del calcio mondiale. Napoli calcio si confonde con Napoli città, una città molto particolare divisa tra paradiso e inferno, dunque in un purgatorio continuo che abbiamo toccato solo ai tempi della Serie C. Per noi è stato poi sempre un paradiso. Un errore di questi anni? Talvolta mi sono lasciato trascinare più dal cuore che dalla responsabilità imprenditoriale. Per il centenario del club mi auguro altri 100 anni ancora sul tetto del mondo".

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