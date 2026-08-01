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Napoli, Alisson ancora a parte: l'allenamento a Castel di Sangro

La squadra si è ritrovata in ritiro per proseguire la preparazione anche nel giorno del centenario del club
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Il Napoli lavora agli ordini di Max Allegri in vista del primo impegno stagionale della nuova stagione, il 22 agosto contro il Genoa di De Rossi. Alisson Santos si è allenato ancora a parte, come precisato anche dal report pubblicato dal club: "Continuano gli allenamenti degli azzurri allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Nella seduta mattutina il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazioni mirate al possesso. A seguire azioni in velocità e partitina finale. Alisson prosegue il lavoro differenziato". Va aggiunto che Hojlund ha preso un colpo a inizio allenamento in contrasto con Rafa Marin ed è uscito per precauzione: tutto sotto controllo, non c'è alcun allarme.

L'allenamento del Napoli

Allegri tiene ritmi alti e gestisce le forze dei suoi giocatori, tornati in campo questa mattina nel ritiro di Castel di Sangro nel giorno del centenario del Napoli, festeggiato dai tifosi con cori, striscioni e tanta allegria per le vie della città. Come detto, Alisson ha lavorato a parte, mentre il resto del gruppo ha aperto la sessione con esercitazioni dedicate al possesso palla, prima di lasciare spazio a un lavoro specifico sulla velocità. In chiusura di allenamento la solita partitella. 

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