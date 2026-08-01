Napoli, Alisson ancora a parte: l'allenamento a Castel di Sangro

Il Napoli lavora agli ordini di Max Allegri in vista del primo impegno stagionale della nuova stagione, il 22 agosto contro il Genoa di De Rossi. Alisson Santos si è allenato ancora a parte, come precisato anche dal report pubblicato dal club: "Continuano gli allenamenti degli azzurri allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Nella seduta mattutina il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazioni mirate al possesso. A seguire azioni in velocità e partitina finale. Alisson prosegue il lavoro differenziato". Va aggiunto che Hojlund ha preso un colpo a inizio allenamento in contrasto con Rafa Marin ed è uscito per precauzione: tutto sotto controllo, non c'è alcun allarme.