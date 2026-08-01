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Centenario Napoli, gli auguri del ct Mancini: "100 anni di storia meravigliosa"

Il messaggio social del neo commissario tecnico dell'Italia nel giorno della festa del popolo partenopeo
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Gli auguri di Roberto Mancini per i 100 anni del Napoli. A volte non serve necessariamente indossare una maglia per toccare con mano la grandezza di un club e la storia d'amore che unisce da un secolo una squadra e un popolo. Quella magia basta sfiorarla, apprezzandola dall'esterno, rispettandola da avversario, prima da giocatore e poi da allenatore. E questo, il neo ct dell'Italia lo sa bene, come dimostra il messaggio apparso nel pomeriggio odierno sul suo account Instagram ufficiale.

Centenario Napoli, il messaggio social di Roberto Mancini

Fresco di presentazione ufficiale, il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha scelto di dedicare un pensiero al Napoli nel giorno del suo 100° compleanno, attraverso le sue Instagram Stories: "Tanti auguri Napoli, 100 anni di storia meravigliosa", ha scritto l'ex allenatore di Inter e Manchester City, tornato a guidare gli Azzurri dopo la vittoria di Euro 2020 e la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022. In occasione di una data così speciale per i tifosi partenopei, il messaggio del neo ct non è certo passato inosservato sui social.

 

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