Centenario Napoli, la festa è partita alle 19:26 con il taglio del nastro: tutti gli aggiornamenti

Inizia l'anno del centenario del Napoli . Il taglio del nastro è avvenuto alle 19.26 a Piazza Carità, dove nello storico Palazzo Mastelloni si tenne la riunione in cui l'Internaples, club nato nel 1922, fu trasformato in Associazione Calcio Napoli, società che nel 1964 cambiò poi la denominazione in Società Sportiva Calcio Napoli. Presenti il numero uno del club azzurro Aurelio De Laurentiis , la moglie Jacqueline e il figlio Edoardo, Diego Armando Maradona Jr, Jana Maradona. Parte la festa. Da Piazza Carità è quindi partita la processione azzurra diretta a piazza del Plebiscito , distante circa un chilometro, dove si terrà la serata dello spettacolo e della memoria. Lungo il percorso presenti almeno 20mila persone , a cominciare dalla zona del taglio del nastro. Il sindaco Manfredi e il governatore Fico non sono intervenuti, seppur annunciati, perché impegnati con l’emergenza terremoto a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Cori e ovazione dei tifosi anche a piazza del Plebiscito, via San Carlo, via Santa Brigida e via Toledo : luoghi simbolo che sono diventati una marea azzurra, impreziosita con la lunga sfilata degli attori che raffigurano la napoletanità. A scandire il compleanno della società che fu fondata nell'agosto 1926, e per convenzione la data esatta della nascita fu spostata al giorno 1 del mese, anche i rintocchi delle campane di cento chiese della città , insieme a una scenografica fumata azzurra , che ha dato ufficialmente il via all'evento. Interverranno numerose 'leggende', ex calciatori del Napoli e artisti e parteciperanno all'evento anche alcuni giocatori giunti appositamente da Castel di Sangro dove il Napoli è in ritiro per svolgere la preparazione alla prossima stagione.

La festa Napoli 100

È iniziata ora, alle 20.45, la cerimonia ufficiale del Centenario, mentre alle 22.30, nella Notte Azzurra, i monumenti della città si accenderanno di azzurro. A fare da filo conduttore uno stendardo celebrativo con il numero 100, lungo circa un chilometro, seguito da bambini, bande popolari, sbandieratori, rappresentanze delle tradizionali processioni campane e migliaia di tifosi. Un lungo racconto collettivo, accompagnato da canti popolari e richiami continui alla storia e alle radici della città. Il corteo ha raggiunto Piazza del Plebiscito, dove ha preso il via la festa con oltre 50mila appassionati e l'accesso era consentito soltanto ai possessori di pass. Chi è rimasto fuori sta comunque partecipando alla festa dalle aree circostanti. Contemporaneamente, in piazza Municipio, ha aperto il village della pizza, iniziativa promossa dal Napoli per accompagnare la serata con uno dei simboli della tradizione partenopea. Due giorni di emozioni, due giorni di festa per celebrare un compleanno destinato a entrare nella storia, un abbraccio simbolico tra il Napoli del passato e quello del presente. Sul palco a presentare Napoli 100 c'è Serena Autieri, che ha accolto, dopo l'iconico conto alla rovescia da 0 a 100, prima l'attrice Cristiana Dell'Anna, volto del video speciale che racchiude il significato profondo della campagna dell'evento, e poi il comico Alessandro Siani.

Il discorso del presidente De Laurentiis

Il primo a prendere la parola sul palco dopo le presentazioni è il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "C'è un rapporto simbiotico tra il nostro club e la nostra città, che merita una festa all’altezza della sua storia e che mostri al mondo quanto il calcio si intreccia col tessuto sociale e la vita di tutti noi. Abbiamo già parlato del momentum che vive Napoli e che possa avere un futuro ancora più radioso. Oggi pomeriggio ero con la processione azzurra: una cosa unica e forse irripetibile. Abbiamo celebrato così la fede dei napoletani anche quando tutto sembrava crollare. È già successo nella storia del nostro club, che ora è qui più forte che mai. Possiamo dire che il Napoli non è mai stato così apprezzato in Italia e a livello internazionale. La fede ci porta a vivere insieme questa 'Notte Azzurra' con uno sguardo al passato per quello che è stato, ma pensando anche al futuro in cui vedo un Napoli ancora più forte e strutturato. Napoletani, divertiamoci: facciamolo ancora pe'cient'anne".

"Quando uno ha questo spirito nell’anima, non può che essere giovane anche a cent’anni… Innanzitutto solidarietà per chi è stato colpito nelle ultime ore dal sisma. Napoli convive col Vesuvio e i Campi Flegrei da anni e si rialzerà come sempre. È un orgoglio che appartiene alla sua gente. Napoli ci ha insegnato che nei momenti difficili bisogna restare uniti. Questo stare insieme è il modo in cui vogliamo andare avanti. A Roberto Fico, presidente della Regione Campania, chiederei che si possa aprire una sottoscrizione per aiutare coloro che hanno subito il sisma. Io metterò i primi centomila euro". Il discorso si conclude con un video a sorpresa che ripercorre l'omaggio al Napoli da parte di altre personalità legate al mondo dello sport: dagli ex allenatori Carlo Ancelotti e Antonio Conte (applauditissimo) al presidente del Coni Luciano Buonfiglio e a quello della Figc Giovanni Malagò.