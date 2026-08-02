Il Napoli pronto a salutare Gutierrez: andrà al Leverkusen. Hojlund si ferma in allenamento

Hojlund ha interrotto quasi subito l'allenamento andato in scena ieri mattina al Patini di Castel di Sangro: contrasto con Rafa Marin, un colpo alla caviglia sinistra e via, dopo pochissimi minuti Ras si accomoda fuori. Evidentemente a scopo precauzionale: il Napoli non ha rilasciato comunicazioni preoccupanti nel consueto bollettino medico di fine seduta. Alisson, invece, ha proseguito il piano di lavoro differenziato così come Beukema, Gilmour e Neres. Allegri ha concluso l'unica sessione della giornata, la terza in trentasei ore, e poi ha concesso il pomeriggio libero: la squadra riprenderà oggi con una doppia.