Il Napoli pronto a salutare Gutierrez: andrà al Leverkusen. Hojlund si ferma in allenamento
Hojlund ha interrotto quasi subito l'allenamento andato in scena ieri mattina al Patini di Castel di Sangro: contrasto con Rafa Marin, un colpo alla caviglia sinistra e via, dopo pochissimi minuti Ras si accomoda fuori. Evidentemente a scopo precauzionale: il Napoli non ha rilasciato comunicazioni preoccupanti nel consueto bollettino medico di fine seduta. Alisson, invece, ha proseguito il piano di lavoro differenziato così come Beukema, Gilmour e Neres. Allegri ha concluso l'unica sessione della giornata, la terza in trentasei ore, e poi ha concesso il pomeriggio libero: la squadra riprenderà oggi con una doppia.
Gutierrez ai saluti. De Bruyne e Lukaku in campo da mercoledì
La maggior parte del gruppo ha approfittato del tempo libero, mentre Max, Di Lorenzo, Mazzocchi, Politano, Vergara, Beukema, Neres e McTominay sono partiti alla volta di Napoli per partecipare alla cerimonia d'apertura del Centenario, andata in scena a piazza del Plebiscito. Ad aspettarli c'era anche De Bruyne, rientrato in anticipo per il grande evento ma tecnicamente ancora in vacanza: Kev raggiungerà i compagni a Castel di Sangro insieme a Lukaku mercoledì, come da programma. Per la cronaca: queste sono ore abbastanza singolari per Gutierrez, al centro di un'importantissima trattativa con il Bayer Leverkusen giunta alla discussione dei dettagli. Venerdì, infatti, i tedeschi hanno aumentato l'offerta d'acquisto fino a 30 milioni, così come richiesto dal Napoli, e l'affare è in via di definizione.