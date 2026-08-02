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De Bruyne e la battuta in napoletano durante la festa del Centenario: Siani ride e gli risponde così

Simpatico siparietto in Piazza del Plebiscito in occasione della celebrazione dei 100 anni del club azzurro: il fuoriclasse belga esalta i tifosi
3 min
TagsnapoliDe BruyneFesta Centenario
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NAPOLI - Kevin De Bruyne scatenato in Piazza del Plebiscito per la festa del Centenario del club azzurro. Atteso in ritiro per il 5 agosto a Castel di Sangro dopo gli impegni al Mondiale con la nazionale belga, Kevin ha anticipato il suo rientro in Italia proprio per non perdersi la speciale ricorrenza in una della location più suggestive della città partenopea. L'ex Manchester City, ispirato come non mai, ha infatti allietato e divertito i tanti tifosi presenti pronunciando alcune parole in napoletano.

De Bruyne show alla festa del Centenario: parla in napoletano sul palco

Nel corso dell'emozionante serata, il centrocampista belga è stato chiamato sul palco da Alessandro Siani e Serena Autieri, al fianco di una leggenda degli azzurri come Marek Hamsik. "Kevin è un fuoriclasse, per me è uno dei calciatori più forti di questo secolo nel ruolo di centrocampista offensivo. Napoli deve godersi un campione del genere", ha sentenziato lo slovacco che, dopo aver dispensato complimenti al belga, ha assistito allo 'show' dell'ex City.

Una volta salito sul palco, De Bruyne ha prima salutato i tifosi e poi provato a pronunciare qualche parola in napoletano: "Uagliò, tutt'a post?", facendo scoppiare a ridere tutti, incluso il presentatore Alessandro Siani che gli ha risposto scatenando il palco: "Eh, sta co' o parcheggiatore".  Non contento, Kevin ha chiamato McTominay con il suo soprannome, "McFratm", esaltando i tantissimi sostenitori azzurri presenti.

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