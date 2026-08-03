Caso Lindstrom, il Napoli fa chiarezza: "Ecco le responsabilità del mancato trasferimento"
Prima l'accordo totale, poi la partenza del giocatore per Gelsenkirchen e infine il dietrofront. Sono state queste le tappe principali del mancato passaggio di Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Sembrava tutto fatto, invece il passo indietro del club tedesco ha fatto saltare la trattativa. A tal proposito il Napoli in un comunicato ufficiale ha spiegato dettagliatamente i motivi del mancato trasferimento: "SSC Napoli intende fare chiarezza in ordine al mancato trasferimento del calciatore Jesper Lindstrom allo Schalke 04, a causa della inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa. Dopo che, nella giornata di ieri, ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza che mai fossero messi in discussione i termini economici dell’accordo e le modalità di pagamento, alle ore 13:00 di oggi il club tedesco ci ha informato che alcune clausole proposte non erano accettabili, anche alla luce delle mutate esigenze tecnico-sportive conseguenti all’infortunio di due calciatori occorso nel fine settimana, che avrebbe necessitato la modifica delle strategie di mercato".
Il Napoli: "Lo Schalke non è più interessato a Lindstrom"
Il Napoli ha aggiunto poi che "alle 13:22 è stata inviata una comunicazione di risposta al club tedesco con cui, pur ribadendo che si trattava di modifiche di dettaglio rispetto alla struttura dell’affare, comprendendo le sopravvenute esigenze tecniche del club tedesco, SSC Napoli sarebbe stata disponibile ad accettare la versione del contratto come proposta da Schalke. Nonostante ciò, alle ore 17:32 il club tedesco ha confermato di non essere più interessato in ragione delle mutate priorità nell’allestimento dell’organico, ad evidente dimostrazione delle effettive motivazioni sottese al mancato perfezionamento dell’operazione. Nell’auspicio di avere chiarito definitivamente le reali responsabilità del mancato trasferimento del calciatore, SSC Napoli si riserva ogni azione avanti alle competenti autorità finalizzata alla tutela dei propri diritti".