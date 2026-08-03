Caso Lindstrom, il Napoli fa chiarezza: "Ecco le responsabilità del mancato trasferimento"

Prima l'accordo totale, poi la partenza del giocatore per Gelsenkirchen e infine il dietrofront. Sono state queste le tappe principali del mancato passaggio di Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Sembrava tutto fatto, invece il passo indietro del club tedesco ha fatto saltare la trattativa. A tal proposito il Napoli in un comunicato ufficiale ha spiegato dettagliatamente i motivi del mancato trasferimento: "SSC Napoli intende fare chiarezza in ordine al mancato trasferimento del calciatore Jesper Lindstrom allo Schalke 04, a causa della inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa. Dopo che, nella giornata di ieri, ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza che mai fossero messi in discussione i termini economici dell’accordo e le modalità di pagamento, alle ore 13:00 di oggi il club tedesco ci ha informato che alcune clausole proposte non erano accettabili, anche alla luce delle mutate esigenze tecnico-sportive conseguenti all’infortunio di due calciatori occorso nel fine settimana, che avrebbe necessitato la modifica delle strategie di mercato".