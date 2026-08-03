Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 3 agosto 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Caso Lindstrom, il Napoli fa chiarezza: "Ecco le responsabilità del mancato trasferimento"

Il club azzurro spiega perché è saltato il passaggio dell'esterno danese allo Schalke 04
3 min
TagsLindstromnapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Prima l'accordo totale, poi la partenza del giocatore per Gelsenkirchen e infine il dietrofront. Sono state queste le tappe principali del mancato passaggio di Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Sembrava tutto fatto, invece il passo indietro del club tedesco ha fatto saltare la trattativa. A tal proposito il Napoli in un comunicato ufficiale ha spiegato dettagliatamente i motivi del mancato trasferimento: "SSC Napoli intende fare chiarezza in ordine al mancato trasferimento del calciatore Jesper Lindstrom allo Schalke 04, a causa della inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa. Dopo che, nella giornata di ieri, ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza che mai fossero messi in discussione i termini economici dell’accordo e le modalità di pagamento, alle ore 13:00 di oggi il club tedesco ci ha informato che alcune clausole proposte non erano accettabili, anche alla luce delle mutate esigenze tecnico-sportive conseguenti all’infortunio di due calciatori occorso nel fine settimana, che avrebbe necessitato la modifica delle strategie di mercato".

Il Napoli: "Lo Schalke non è più interessato a Lindstrom"

Il Napoli ha aggiunto poi che "alle 13:22 è stata inviata una comunicazione di risposta al club tedesco con cui, pur ribadendo che si trattava di modifiche di dettaglio rispetto alla struttura dell’affare, comprendendo le sopravvenute esigenze tecniche del club tedesco, SSC Napoli sarebbe stata disponibile ad accettare la versione del contratto come proposta da Schalke. Nonostante ciò, alle ore 17:32 il club tedesco ha confermato di non essere più interessato in ragione delle mutate priorità nell’allestimento dell’organico, ad evidente dimostrazione delle effettive motivazioni sottese al mancato perfezionamento dell’operazione. Nell’auspicio di avere chiarito definitivamente le reali responsabilità del mancato trasferimento del calciatore, SSC Napoli si riserva ogni azione avanti alle competenti autorità finalizzata alla tutela dei propri diritti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, Gutierrez vola in GermaniaCalciomercato in diretta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS