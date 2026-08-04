Il Napoli in pressing per Badiashile: operazione in stand-by

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Miguel Gutierrez ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro ieri mattina ed è partito per la Germania, il viaggio di una nuova vita. In Bundesliga: lo attendono a Leverkusen per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al Bayer. Operazione da 30 milioni più 2 di bonus: il ds Manna ha realizzato una plusvalenza da circa 16 milioni in meno di un anno dal suo acquisto dal Girona, per 18 milioni più 2 di bonus. Ossigeno. Aria pura nelle casse del club, da respirare a pieni polmoni in un'estate afosa e asfissiante anche per i paletti sul mercato: la plusvalenza, per quanto notevole, va comunque spalmata su tre anni secondo le regole Uefa, e il Napoli, come noto, per poter comprare deve prima cedere. Ecco perché il lavoro di Manna è più complesso. Ecco perché serviranno inventiva, intuizioni e una massiccia dose di pazienza. Procede, eccome, la trattativa per arrivare a Benoit Badiashile, il grande obiettivo in difesa: è lui, l'uomo sul quale il Napoli ha deciso di puntare dopo l'infortunio di Buongiorno e i problemi di Beukema.

Mezzo mondo Badiashile, gigante francese di 25 anni e 194 centimetri, è mancino come Buongiorno e ad Allegri piace un bel po': un mix di ottimi elementi che rendono il suo ingaggio la soluzione prediletta. Manna ci lavora sin dai giorni del ritiro a Dimaro, ma l'operazione è finita un attimo in stand-by a causa degli impegni dei Blues, in questo momento in tournée tra Hong Kong e Perth, in Australia (in carnet anche amichevoli con Juve e Milan): si può sbloccare al rientro. Il giocatore, reduce da una stagione problematica e conclusa con appena 16 presenze in tutte le competizioni, di cui 8 in Premier e 4 in Champions League, è affascinato dall'ipotesi di rilanciarsi in Serie A e di disputare un'altra Champions, ma il Napoli lo vuole in prestito con diritto di riscatto. Un paracadute legittimo, considerando gli ultimi dati stagionali. I Blues, invece, puntano a venderlo: nel 2023 lo hanno pagato 35 milioni di sterline e Benoit ha firmato per 7 anni e mezzo. Ma allo stesso tempo hanno la necessità assoluta di sfoltire la rosa e, come ha detto Xabi Alonso, soprattutto il reparto difensivo.