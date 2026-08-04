Il Napoli in pressing per Badiashile: operazione in stand-by
INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Miguel Gutierrez ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro ieri mattina ed è partito per la Germania, il viaggio di una nuova vita. In Bundesliga: lo attendono a Leverkusen per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al Bayer. Operazione da 30 milioni più 2 di bonus: il ds Manna ha realizzato una plusvalenza da circa 16 milioni in meno di un anno dal suo acquisto dal Girona, per 18 milioni più 2 di bonus. Ossigeno. Aria pura nelle casse del club, da respirare a pieni polmoni in un'estate afosa e asfissiante anche per i paletti sul mercato: la plusvalenza, per quanto notevole, va comunque spalmata su tre anni secondo le regole Uefa, e il Napoli, come noto, per poter comprare deve prima cedere. Ecco perché il lavoro di Manna è più complesso. Ecco perché serviranno inventiva, intuizioni e una massiccia dose di pazienza. Procede, eccome, la trattativa per arrivare a Benoit Badiashile, il grande obiettivo in difesa: è lui, l'uomo sul quale il Napoli ha deciso di puntare dopo l'infortunio di Buongiorno e i problemi di Beukema.
Mezzo mondo
Badiashile, gigante francese di 25 anni e 194 centimetri, è mancino come Buongiorno e ad Allegri piace un bel po': un mix di ottimi elementi che rendono il suo ingaggio la soluzione prediletta. Manna ci lavora sin dai giorni del ritiro a Dimaro, ma l'operazione è finita un attimo in stand-by a causa degli impegni dei Blues, in questo momento in tournée tra Hong Kong e Perth, in Australia (in carnet anche amichevoli con Juve e Milan): si può sbloccare al rientro. Il giocatore, reduce da una stagione problematica e conclusa con appena 16 presenze in tutte le competizioni, di cui 8 in Premier e 4 in Champions League, è affascinato dall'ipotesi di rilanciarsi in Serie A e di disputare un'altra Champions, ma il Napoli lo vuole in prestito con diritto di riscatto. Un paracadute legittimo, considerando gli ultimi dati stagionali. I Blues, invece, puntano a venderlo: nel 2023 lo hanno pagato 35 milioni di sterline e Benoit ha firmato per 7 anni e mezzo. Ma allo stesso tempo hanno la necessità assoluta di sfoltire la rosa e, come ha detto Xabi Alonso, soprattutto il reparto difensivo.
Il caso
Intanto, è tramontato a sorpresa il passaggio in prestito di Jesper Lindstrom allo Schalke 04: l'esterno danese aveva raggiunto Gelsenkirchen già domenica per le visite mediche, ma ieri l'affare è saltato. Il Napoli ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la vicenda, «a causa dell'inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa - si legge -: dopo lo scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza che mai fossero messi in discussione i termini economici dell'accordo e le modalità di pagamento, alle 13 il club tedesco ci ha informato che alcune clausole proposte non erano accettabili, anche alla luce delle mutate esigenze tecnico-sportive conseguenti all'infortunio di due calciatori nel fine settimana, che avrebbe necessitato la modifica delle strategie di mercato. L'SSC Napoli sarebbe stata disponibile ad accettare la versione del contratto come proposta da Schalke. Nonostante ciò, il club tedesco ha confermato di non essere più interessato in ragione delle mutate priorità nell'allestimento dell'organico». Auf wiedersehen.
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