Lukaku non raggiungerà oggi il Napoli a Castel di Sangro: due giorni di ferie in più. Colloqui con due club per la cessione
L'attaccante belga, in accordo con la società, non si presenterà nel ritiro: resta sul mercato e su di lui ci sono Atlanta FC e Trabzonspor
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Oggi Romelu Lukaku non raggiungerà la squadra del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il giocatore godrà di un paio di giorni di ferie in più, in accordo con il club, e resta sul mercato. Sono in corso colloqui con l'Atlanta FC in Mls e anche il Trabzonspor, in Turchia, ha manifestato interesse.
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