Dove vedere Napoli-Osasuna in tv? Dazn o Sky, orario  

Dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo e la vittoria per 2-0 contro la Carrarse il Napoli torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato: allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro è il momento della sfida contro gli spagnoli dell' Osasuna . Allegri avrà modo di testare, di nuovo, lo stato di forma dei singoli e del collettivo.

L'amichevole tra Napoli e Osasuna è in programma oggi, mercoledì 5 agosto, alle 18:30 , allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo. Il precampionato del Napoli proseguirà con altre due amichevoli al Patini di Castel di Sangro: sabato 8 agosto (ore 21) è in programma Napoli-Celta Vigo ; mercoledì 12 agosto (ore 21) si giocherà Napoli-Aris Salonicco .

Dove vedere Napoli-Osasuna in diretta tv

Napoli-Osasuna sarà trasmessa in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky (canale 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Osasuna, dove vederla in streaming

Servizio streaming, in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, attivo su DAZN, Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.