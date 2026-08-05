Napoli-Osasuna diretta, segui la prima amichevole europea per Allegri LIVE

Il Napoli di Allegri è pronto a scendere in campo per la prima amichevole internazionale dal ritiro di Castel di Sangro, in Abruzzo. Allegri questa mattina (mercoledì 5 agosto) ha allenato la squadra in vista anche del test contro l'Osasuna , club della Liga spagnola che la passata stagione è arrivato quartultimo in campionato, salvandosi. Per il tecnico azzurro sarà l'occasione di provare ulteriormente la squadra - non ancora al completo - con l'obiettivo di arrivare al meglio all'inizio della nuova stagione. Per il Napoli sarà la terza amichevole estiva dopo le due vittorie contro Arezzo (3-1) e Carrarese (2-0). Segui la diretta della partita.

19:16

45' - Garcia pericoloso di testa

Arriva allo scadere la prima occasione spagnola, con Garcia che sovrasta nello stacco Di Lorenzo, ma incorna alto.

19:15

43' - Si chiude al piccolo trotto

Finale di primo tempo con ritmi sensibilmente ridotti: si gioca al piccolo trotto, con l'Osasuna che prende possesso della metà campo del Napoli, ma senza mai riuscire a sorprendere la difesa azzurra.

19:07

37' - Politano scheggia la traversa

Splendida punizione dai 23 metri di Politano, che fa passare il pallone sopra la barriera e scheggia la traversa della porta di Fernandez!

19:06

35' - Occasione sciupata da Giovane

Ennesima accelerazione di Spinazzola sulla sinistra e palla bassa a rimorchio per Giovane, che poteva fare molto meglio, calciando sui difensori spagnoli.

19:03

32' - Qualche fallo di troppo in mezzo al campo

Dopo il vantaggio del Napoli, la partita torna nei binari di quanto visto per la prima mezz'ora: grande lotta a metà campo e qualche fallo di troppo, due da dietro di Marianucci che rischia il giallo, anche Anguissa rimedia una bella botta.

18:58

+++ 27' - Napoli in vantaggio con Politano! +++

Si sblocca il risultato: Spinazzola crossa da sinistra e trova sul secondo palo Politano, che con il mancino al volo infila sotto la traversa! Napoli-Osasuna 1-0!

18:55

24' - Ammonito Anguissa

Controllo avventuroso a metà campo di Anguissa, che nel tentativo di recuperare sbraccia colpendo Munoz: cartellino giallo per lui, accompagnato dai fischi di disapprovazione del pubblico, per il resto molto silenzioso.

18:53

22' - Prima palla-gol per il Napoli

Politano da destra taglia il cross con il mancino, stacco di Hojlund a centroarea e incornata rimpallata oltre la traversa per il primo corner del match.

18:50

20' - Partita bloccata a centrocampo in questa fase

Se ne vanno i primi 20 minuti di gioco e partita che è calata nel ritmo ma non nell'intensità, si lotta a metà campo, con pochi spazi e qualche calcio di troppo da ambo le parti.

18:46

15' - Ora è il turno del Napoli, che tiene il pallino del gioco

Il Napoli ha ripreso in mano il pallino del gioco e Allegri invita alla pazienza: "Se non c'è la giocata, prolungate il fraseggio", l'indicazione del tecnico.

18:42

12' - Prolungato possesso palla iberico

Lungo fraseggio dell'Osasuna, che fa correre a vuoto il Napoli: Allegri in piedi accanto alla panchina chiede ai suoi di alzare il pressing.

18:39

9' - Impreciso Anguissa

Bella accelerazione sulla sinistra di Spinazzola che scarica per Anguissa al limite dell'area, piroetta del centrocampista che si libera bene al tiro, ma calcia dritto per dritto sul fondo.

18:38

7' - Buon ritmo in questo avvio

A dispetto del carattere amichevole si gioca a buon ritmo e con discreta intensità in questo avvio. Osasuna che per ora chiude bene gli spazi al Napoli.

18:36

5' - Dormita della difesa del Napoli

Su un calcio piazzato dalla trequarti si addormenta il Napoli che lascia libero al cross da sinistra Bretones, con conseguente panico in area, poi Gomez svirgola malamente.

18:32

2' - Subito propositivo il Napoli

Avvio aggressivo della squadra di Allegri, che porta bene al cross Di Lorenzo, sulla respinta della difesa spagnola, Anguissa mastica il pallone e non crea problemi a Fernandez.

18:30

1' - Si parte!

Il signor Arena fischia il via: calcio d'inizio del Napoli, che gioca in completo bianco.

18:29

Squadre in campo

Squadre in campo e spalti gremiti, in tribuna c'è anche l'indimenticato Careca, il presidente De Laurentiis a bordo campo. Tutto pronto.

18:15

L'arbitro di Napoli-Osasuna

Ad arbitrare la partita sarà Ruben Alberto Arena della sezione di Torre del Greco. Gli assistenti saranno Vittorio Di Gioia e Gianluca Grasso. Fabio Maresca sarà il quarto uomo.

18:01

Napoli e Osasuna in campo per il riscaldamento

Le squadre sono in campo per il riscaldamento: ovazione per gli uomini di Allegri.

17:51

L'undici dell'Osasuna

Questi invece gli undici dell'Osasuna di Ramis: Fernandez, Herrando, Moncayola, Munoz, Raul, Aimar, Garcia, Gomez, Bretones, Catena, Arguibide.

17:48

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane. Allenatore: Allegri.

17:45

Allegri senza McTominay e Rafa Marin

In via precauzionale Rafa Marin e Scott McTominay (fastidio al piede sinistro) non parteciperanno al match, questa la decisione del Napoli, che vuole preservare i suoi due giocatori.

17:30

Niente Lukaku

Non ci sarà invece Lukaku che ha preso due giorni in più di ferie: leggi tutto qui.

17:15

De Bruyne guarderà il Napoli

Kevin De Bruyne è arrivato in perfetto orario nel ritiro di Rivisondoli: comincerà ad allenarsi, come da copione, e alle 18.30 si accomoderà al Patini per assistere all'amichevole dei compagni.

17:00

Orario e dove vedere in tv Napoli-Osasuna

Il calcio d'inizio della sfida amichevole tra Napoli e Osasuna è in programma alle 18:30: ecco dove la gara sarà trasmessa in tv e streaming.

17:00

La probabile formazione del Napoli

Questa la probabile formazione che Allegri potrebbe schierare contro l'Osasuna.

Castel di Sangro