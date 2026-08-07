Così il Napoli sogna Gabriel Jesus: prima però servono le cessioni, a partire da Lukaku

Allarme Celta Vigo per il Napoli

Non solo Big Rom, in copertina. Il Celta Vigo è piombato su Exequiel Zeballos, bloccato dal Napoli da un paio di mesi ma congelato in attesa delle cessioni. Il Changuito, esterno offensivo del Boca di 24 anni tutto dribbling e fantasia, è a Buenos Aires che aspetta un cenno: vorrebbe giocare al Maradona, in un'altra città e in un'altra squadra che furono di Diego, e ha declinato l'offerta del presidente Riquelme di rinnovare il contratto con gli Xeneizes, ora in scadenza a dicembre. L'idea di andare via a parametro zero tra qualche mese e di perdere la prima parte della stagione, però, non lo ha mai stuzzicato, tant'è che con il Napoli c'era l'intesa di chiudere il colpo subito, in estate, una volta realizzata qualche cessione. L'imprescindibile legge societaria di questo periodo, infatti, è proprio questa: prima vendere e poi comprare. L'incasso da 30 milioni più 2 di bonus realizzato con l'uscita di Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, non è valso a sbloccare le operazioni: la plusvalenza da circa 16 milioni, seppur notevole, va comunque spalmata su tre anni secondo le regole Uefa. E così l'arrivo di Zeballos, fuori rosa da molte settimane e valutato dal Boca più o meno 10 milioni di dollari, è ancora in stand-by. Uno stallo che evidentemente ha dato coraggio agli spagnoli: a Vigo si stanno muovendo in fretta, convinti di provare il blitz per beffare il Napoli. E come spesso accade, il destino ci ha pure messo il carico: il Celta, infatti, è proprio l'avversario della seconda amichevole internazionale in programma a Castel di Sangro. Si giocherà domani. E magari sarà partita doppia.