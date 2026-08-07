Così il Napoli sogna Gabriel Jesus: prima però servono le cessioni, a partire da Lukaku
INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Mentre il Napoli attende di chiudere la cessione di Romelu Lukaku, che vuole restare in Europa reputando le altre destinazioni seconde scelte, spunta un clamoroso piano per rinforzare l’attacco: Gabriel Jesus. Il centravanti brasiliano potrebbe lasciare l’Arsenal e il ds Manna starebbe pensando al grande colpo nel caso in cui si sbloccassero definitivamente le partenze: oltre a quella di Big Rom, ci potrebbe essere anche quella di Lang all’Ajax, nel momento in cui il Psg chiuderà l’ingaggio di Godts.
La rivendita di Lukaku
Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 e un ingaggio da 11 milioni lordi con il Decreto Crescita. Nell'estate 2024 è stato acquistato dal Chelsea per 30 milioni di euro e i Blues hanno anche conservato il diritto a incassare il 40% sulla rivendita. A conti fatti, insomma, se Romelu sarà ceduto per 10 milioni, soltanto 6 finirebbero nelle casse del club di De Laurentiis.
Allarme Celta Vigo per il Napoli
Non solo Big Rom, in copertina. Il Celta Vigo è piombato su Exequiel Zeballos, bloccato dal Napoli da un paio di mesi ma congelato in attesa delle cessioni. Il Changuito, esterno offensivo del Boca di 24 anni tutto dribbling e fantasia, è a Buenos Aires che aspetta un cenno: vorrebbe giocare al Maradona, in un'altra città e in un'altra squadra che furono di Diego, e ha declinato l'offerta del presidente Riquelme di rinnovare il contratto con gli Xeneizes, ora in scadenza a dicembre. L'idea di andare via a parametro zero tra qualche mese e di perdere la prima parte della stagione, però, non lo ha mai stuzzicato, tant'è che con il Napoli c'era l'intesa di chiudere il colpo subito, in estate, una volta realizzata qualche cessione. L'imprescindibile legge societaria di questo periodo, infatti, è proprio questa: prima vendere e poi comprare. L'incasso da 30 milioni più 2 di bonus realizzato con l'uscita di Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, non è valso a sbloccare le operazioni: la plusvalenza da circa 16 milioni, seppur notevole, va comunque spalmata su tre anni secondo le regole Uefa. E così l'arrivo di Zeballos, fuori rosa da molte settimane e valutato dal Boca più o meno 10 milioni di dollari, è ancora in stand-by. Uno stallo che evidentemente ha dato coraggio agli spagnoli: a Vigo si stanno muovendo in fretta, convinti di provare il blitz per beffare il Napoli. E come spesso accade, il destino ci ha pure messo il carico: il Celta, infatti, è proprio l'avversario della seconda amichevole internazionale in programma a Castel di Sangro. Si giocherà domani. E magari sarà partita doppia.
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