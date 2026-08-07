100 anni di passione azzurra: ogni sabato il Corriere dello Sport si tinge di azzurro

Il Corriere dello Sport celebra il centenario del Napoli con un'iniziativa speciale dedicata a tutti i tifosi azzurri. Per quattro sabati consecutivi – 8, 15, 22 e 29 agosto – il quotidiano uscirà con una copia esclusiva che si tingerà d'azzurro, un omaggio ai primi 100 anni di storia del club e a una passione che continua a emozionare generazioni di tifosi. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni del Centenario del Napoli, inaugurate il 1° agosto e destinate a proseguire per tutta la stagione.