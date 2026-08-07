Un gol con la maglia del Napoli in Champions e il mondo si è ribaltato da così a così. Antonio Vergara torna indietro nel tempo e racconta quella chance sfruttata al massimo nell'era Antonio Conte: "In quel momento forse non me ne rendevo conto, ma sì, da lì, dal gol al Chelsea mi è cambiata la vita. Però la difficoltà non è arrivare, è restarci. Ed è questo l'aspetto più importante". L'ex Reggiana in un'intervista rilasciata a Sky Sport Insider parla anche del nuovo ruolo che Massimiliano Allegri ha in mente per lui: "Sto provando un ruolo nuovo e sto incontrando ancora tante difficoltà. C'è tantissimo da migliorare, quindi non so se questo sia già il mio momento. Lo vedremo. Sicuramente il mister può darmi una mano, soprattutto nell'imparare questo nuovo ruolo. Mi sta aiutando tanto e penso che questo lavoro potrà tornarmi utile in futuro. Per adesso è ancora tutto piuttosto complicato. Mi sta provando da mezzala. Mi chiede di imparare la postura del corpo, la pulizia tecnica e tanti altri aspetti del ruolo. Mi sta facendo capire che ci sono cose che pensavo di avere già e che invece devo ancora imparare".