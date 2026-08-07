Stellantis &You Napoli triplica: sabato 5 settembre apre il terzo punto vendita dedicato alle auto usate certificato Spoticar a Castello di Cisterna
NAPOLI / CASTELLO DI CISTERNA – Stellantis &You Napoli, punto di riferimento per la mobilità sul territorio partenopeo, espande la propria presenza con l'inaugurazione di un nuovo centro dedicato alle auto km0 ed ai veicoli usati garantiti e certificati Spoticar. L'appuntamento per l'apertura ufficiale è fissato per sabato 5 settembre, a partire dalle ore 09:00, presso la nuova sede di via Pimentel Fonseca, 26 a Castello di Cisterna. E’ possibile registrare la propria presenza qui.
La nuova sede nasce per rispondere alla crescente domanda di mobilità accessibile, sicura e garantita. Presso lo showroom di Castello di Cisterna saranno subito disponibili 100 auto in pronta consegna fisicamente presenti sul piazzale, pronte per essere viste e spiegate, che si aggiungono all'ampia rete di oltre 1.000 vetture garantite disponibili presso tutti i siti di Stellantis &You. Ogni veicolo certificato Spoticar è sottoposto a oltre 100 rigidi controlli di qualità, con garanzia fino a 24 mesi e chilometraggio certificato, per offrire un acquisto in totale serenità.
In occasione del weekend di inaugurazione, Stellantis &You Napoli riserverà a tutti i visitatori che decideranno di acquistare o bloccare la propria auto durante i giorni dell'evento promozioni ed offerte irripetibili, pensate esclusivamente per il lancio della nuova sede.
Un sabato di festa con la radio e angoli food&beverage
La giornata di sabato 5 settembre proporrà un ricco programma di intrattenimento per accogliere clienti e visitatori. L'evento vedrà la partecipazione in diretta di Radio Marte e Radio Punto Zero, che racconteranno l'inaugurazione live direttamente dai propri microfoni. Ad accompagnare l'evento saranno allestiti anche alcuni angoli food&beverage dedicati a tutti i partecipanti.
Uno sguardo al futuro: le novità dal 2027 L'apertura di Castello di Cisterna rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita di Stellantis &You sul territorio campano, ma il progetto di espansione guarda già avanti. L'azienda anticipa infatti che dall'inizio del 2027 prenderà il via una seconda fase ricca di novità, strutturate per offrire ai clienti un'esperienza di vendita, post-vendita ed assistenza ancora più completa, integrata ed all'avanguardia.
Informazioni e contatti:
Stellantis &You Napoli
Sede evento: Via Pimentel Fonseca, 26 – Castello di Cisterna (NA)
Data e Ora: Sabato 5 settembre, dalle ore 09:00
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