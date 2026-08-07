Stellantis &You Napoli triplica: sabato 5 settembre apre il terzo punto vendita dedicato alle auto usate certificato Spoticar a Castello di Cisterna

NAPOLI / CASTELLO DI CISTERNA – Stellantis &You Napoli, punto di riferimento per la mobilità sul territorio partenopeo, espande la propria presenza con l'inaugurazione di un nuovo centro dedicato alle auto km0 ed ai veicoli usati garantiti e certificati Spoticar . L'appuntamento per l'apertura ufficiale è fissato per sabato 5 settembre, a partire dalle ore 09:00 , presso la nuova sede di via Pimentel Fonseca, 26 a Castello di Cisterna . E’ possibile registrare la propria presenza qui .

La nuova sede nasce per rispondere alla crescente domanda di mobilità accessibile, sicura e garantita. Presso lo showroom di Castello di Cisterna saranno subito disponibili 100 auto in pronta consegna fisicamente presenti sul piazzale, pronte per essere viste e spiegate, che si aggiungono all'ampia rete di oltre 1.000 vetture garantite disponibili presso tutti i siti di Stellantis &You. Ogni veicolo certificato Spoticar è sottoposto a oltre 100 rigidi controlli di qualità, con garanzia fino a 24 mesi e chilometraggio certificato, per offrire un acquisto in totale serenità.