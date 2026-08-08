Torna in campo a Castel Di Sangro il Napoli di Max Allegri che, nella penultima amichevole stagionale, pareggia 1-1 contro il Celta Vigo, avversario ostico, arrivato sesto nell'ultima stagione di Liga. E si vede: a fronte di un buon primno tempo della squadra di Allegri, chiuso in vantaggio 1-0 grazie a un colpo di testa di Di Lorenzo ben servito da Politano, nella ripresa il Celta cresce con il passare dei minuti. Il pari arriva nella ripresa per colpa dell'asse Meret e De Bruyne, entrati nel secondo tempo: il primo costruisce male dal basso, servendo il belga al limite dell'area con due avversari alle sue spalle. Ma se c'è un giocatore che sa gestire anche palloni così complicati è proprio l'ex City che, invece, si addormenta e si fa soffiare la palla da Jutgla. Esordio post Mondiale da dimenticare per De Bruyne mentre Allegri si gode, almeno, un Di Lorenzo in ottima forma (colpisce anche una traversa) e un atteggiamento molto positivo nel primo tempo. Da verificare le condizioni di Marianucci, uscito all'84 per un infortunio al ginocchio sinistro: trauma distorsivo, sarà valutato nelle prossime ore. Il Napoli incrocia le dita. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca della partita in diretta.

22:52

90' - Cinque i minuti di recupero

Cinque i minuti di recupero, risultato sempre inchiodato sull'1-1

22:48

84' - Problema per Marianucci, che esce quasi in lacrime

Problemi per Marianucci, che resta a terra dolorante ed è costretto a uscire sorretto dallo staff medico. Al suo posto Garofalo

22:36

73' - Esce Di Lorenzo, dentro Mazzocchi

Esce Di Lorenzo, trai migliori, soprattutto nel primo tempo, ed entra Mazzocchi. Ritmi molto molto bassi in questo momento a Castel Di Sangro. Allegri inserisce anche Obaretin per Rrahmani

22:32

70' - Lucca si divora il gol

Lang, bravissimo, serve due volte Lucca che, però, si divora i gol del possibile nuovo vantaggio del Napoli. Soprattutto la prima, di testa, grida vendetta

22:28

64' - +++ Errore tra Meret e De Bruyne, pareggia il Celta +++

Meret serve una pallaccia a De Bruyne, il belga si fa soffiare il pallone da Jutgla e il Celta Vigo, un po' a sorpresa, pareggia. Brutto errore da parte dei due giocatori, tra i più esperti, del Napoli

22:22

60' - Allegri cambia tutti, c'è De Bruyne

Allegri cambia praticamente tutto il Napoli, c'è De Bruyne in campo. E in panchina De Laurentiis chiacchiera con Max. Nello specifico, ecco i cambi, con il Napoli che sembra sistemarsi con il 4-2-3-1: dentro Spinazzola, Marianucci, De Bruyne, Lucca, Lang, Gilmour e Giovane. Fuori Rafa Marin, McTominay, Hojlund, Lobotka, Alisson e Politano

22:18

53' - McTominay toccato duro, ma si rialza

Un po' di ansia per McTominay, rimasto a terra dolorante dopo un contrasto con un avversario. Cure mediche per lui che poi si rialza senza problemi. Poco dopo il campione scozzese avvia un contropiede delizioso ma Alisson Santos pasticcia sul pallone

22:11

47' - Due cambi anche per il Celta Vigo

Due cambi anche per il Celta Vigo: dentro Lago e Rueda per Rodriguez ed El Abdellaoui

22:07

46' - +++ Due cambi per il Napoli: dentro Meret e Vergara, via al secondo tempo +++

Due cambi per il Napoli: dentro Meret al posto di Milinkovic e Vergara al posto di Anguissa

21:50

+++ Fine primo tempo, Napoli avanti 1-0 +++

Termina il primo tempo di Napoli - Celta Vigo: la squadra di Allegri è avanti 1-0, gol del capitano Giovanni Di Lorenzo di testa su assist di Politano

21:48

45' - Ammonito Burcio per simulazione

Burcio ammonito per simulazione dopo aver chiesto un rigore per un fallo in area di Lobotka: per l'arbitro non c'è nulla e, anzi, estrae il giallo nei confronti del giocatore del Celta Vigo

21:47

44' - Un minuto di recupero

Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Valerio Vogliacco di Bari

21:41

36' - Di Lorenzo sfiora il raddoppio: traversa

Anguissa si gira in area, vede Di Lorenzo che accorre e gli serve il pallone. Il capitano del Napoli, in corsa, tira di destro a botta quasi sicuro ma colpisce la traversa

21:38

35' - Errore di Alisson, il Celta non ne approfitta

Qualche errore di troppo di Alisson Santos in costruzione ma il Celta, cresciuto con il passare dei minuti, non ne approfitta e, per ora, Milinkovic - Savic non corre particolari pericoli

21:25

22' - Rrahmani salva su Hugo Alvarez

Rrahmani salva in scivolata su Huga Alvarez: il Celta Vigo sta iniziando a prendere le misure al Napoli e a farsi vedere dalle parti di Milinkovic - Savic

21:22

19 ' - Starfelt ammonito per fallo su Hojlund

Ammonito Starfelt, capitano del Celta, per aver "abbracciato" Hojlund a metà campo mentre il danese proteggeva il pallone

21:20

16' - Alisson a un passo dal raddoppio, Radu c'è

Si gioca praticamente solo nella metà campo del Celta: Hojlund difende benissimo palla e si insinua centralmente, Alisson Santos riceve, si accentra e lascia partire un destro che Radu respinge senza particolare fatica anche se la parata era tutt'altro che facile

21:15

+++ 10' Napoli in vantaggio con Di Lorenzo +++

Napoli in vantaggio: Politano dalla sinistra su punizione pennella un pallone delizioso, Di Lorenzo si inserisce benissimo in area, brucia i difensori del Celta Vigo e porta avanti Allegri. Gol meritato, non a caso messo a segno dai due migliori

21:12

8' - Partenza aggressiva del Napoli, il Celta si difende

Partenza aggressiva del Napoli che, soprattutto sulla catena di destra, spinge molto. Il Celta Vigo si difende, alla squadra di Allegri manca la zampata finale ma l'atteggiamento, per ora, è molto propositivo

21:06

2' - Ci prova Politano dal limite, para Radu

Giocata classica del Napoli: Di Lorenzo parte sulla destra, scarica su Politano che, di sinistro, lascia partire un tiro dal limite dell'area. Radu para facilmente. Buona, però, l'intraprendenza del Napoli di Allegri

21:03

+++ 1' - Napoli - Celta Vigo, si parte +++

Napoli - Celta Vigo, ci siamo. Subito avanti gli spagnoli, ma il Napoli fa buona guardia e, anzi, in ripartenza Hojlund subisce fallo. Per Lobotka, questa, è una partita speciale: a Vigo ha giocato tre anni. Nel 2020, poi, il trasferimento al Napoli di cui, ormai, è una colonna

21:01

De Laurentiis in campo con la squadra

Il Napoli entra in campo, con i giocatori anche De Laurentiis che sbuca dal tunnel subito dopo la squadra

20:57

Ci siamo, alle 21 in campo

Lo speaker legge le formazioni, le squadre non sono ancora in campo ma alle 21 si inizia. Di seguito la formazione del Celta Vigo

CELTA VIGO (4-3-3): Radu (ex Inter e Cremonese); Alvaro, Faye, Starfelt, Javi Rodriguez; Febas, Antanon, Burcio; El Abdellaoui, Jutglà, Hugo. All. Giraldez

20:42

Polemica ultras: "Il presidente non ci ha permesso di incontrare la squadra"

Polemica a Castel Di Sangro. Gli ultras del Napoli hanno fatto sapere, tramite comunicato, che "senza un motivo plausibile il presidente ha vietato la possibilità di porgere un saluto alla squadra. Il suo parere ci interessa poco. Abbiamo onorato ugualmente l'impegno di far giungere un messaggio di supporto ai ragazzi che indossano la nostra maglia e, nell'occasione, abbiamo ribadito che essa appartiene alla sua gente e a nessuno più". Il comunicato è firmato Curva A e Curva B

20:32

Napoli, McTominay torna dal primo minuto

Nel Napoli torna McTominay dal primo minuto. Ieri lo scozzese è stato a pieno regime per quasi tutto l'allenamento, salvo una parte finale vissuta da spettatore. Mercoledì con l'Osasuna era in tribuna per un piccolo fastidio al piede sinistro (vesciche), ma aveva voglia di esserci: stamattina la decisione di giocare stamattina. L'unico indisponibile, insomma, è Beukema, ancora alle prese con il suo programma personalizzato per risolvere la patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille

20:27

De Bruyne parte dalla panchina

De Bruyne parte dalla panchina: il belga potrebbe entrare nel secondo tempo

20:23

Napoli, la formazione ufficiale contro il Celta Vigo

Questa la formazione ufficiale scelta da Allegri contro il Celta Vigo

NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos

20:18

Napoli, alle 21 in campo

Il Napoli scenderà in campo alle 21 a Castel Di Sangro. Qui tutti i dettagli su dove vedere la partita in tv

Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro