Anguissa e il Napoli: un triennale sul tavolo

La storia d'amore e trionfi tra Frank Zambo Anguissa e il Napoli sta vivendo l'ennesimo atto: l'arrivo in ritiro del suo storico agente Maxime Nana e del manager italiano Giovanni Branchini ha riacceso la possibilità di un altro rinnovo (il primo è datato 2022). I dialoghi interrotti a novembre, dopo l'infortunio rimediato da Frank in nazionale, sono ripartiti in Abruzzo, dove il giocatore ha smentito ancora una volta quelli che nutrivano dubbi sulla sua piena ripresa, sfoderando prestazioni importanti e impadronendosi del centrocampo con il solito piglio da leader consumato. Sul tavolo c'è un triennale che allungherebbe la scadenza dal 2027 al 2030 : se i colloqui proseguiranno per il verso giusto e con reciproca soddisfazione, l'affare si farà .

Anguissa sarà uno dei trascinatori del Napoli di Allegri

Nel frattempo, Anguissa è destinato a essere uno dei trascinatori della squadra di Allegri così come lo è stato con Spalletti e Conte: ha due fasi e qualità, è dominante e incisivo in zona gol. E a 30 anni sta vivendo l'età della maturità: con McTominay e Lobotka è cuore, anima e cervello del Napoli. E pensare che Frank, al tramonto dell'era di Antonio e alla vigilia dell'arrivo di Max, è stato per giorni al centro di ipotesi di mercato che lo avrebbero portato lontano da una città che ha scelto e che ama, e in cui la sua famiglia vive splendidamente. Il calcio è così, instabile e fluido. Ma Anguissa è una costante.