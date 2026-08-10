Napoli, altro infortunio in difesa: dopo Buongiorno anche Marianucci va ko, i tempi di recupero
Non c'è pace per la difesa del Napoli in questo pre-campionato. Dopo il ko di Buongiorno, che si è già sottoposto all'intervento chirurgico programmato per riparare la radice del menisco mediale del ginocchio destro, si aggiunge anche quello di Luca Marianucci. Il giovane difensore azzurro si è infortunato durante l'ultima amichevole contro il Celta Vigo, apparendo già molto dolorante in campo. E gli esami strumentali hanno confermato la gravità della situazione.
Marianucci ko: ecco i tempi di recupero
"In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell'amichevole contro il Celta Vigo - si legge nel comunicato ufficiale del club -, Luca Marianucci si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro". Per un infortunio del genere i tempi di recupero sono di circa due mesi: Allegri perde un altro difensore a stagione ancora non iniziata.
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