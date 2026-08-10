Napoli, altro infortunio in difesa: dopo Buongiorno anche Marianucci va ko, i tempi di recupero

Non c'è pace per la difesa del Napoli in questo pre-campionato. Dopo il ko di Buongiorno, che si è già sottoposto all'intervento chirurgico programmato per riparare la radice del menisco mediale del ginocchio destro, si aggiunge anche quello di Luca Marianucci. Il giovane difensore azzurro si è infortunato durante l'ultima amichevole contro il Celta Vigo, apparendo già molto dolorante in campo. E gli esami strumentali hanno confermato la gravità della situazione.