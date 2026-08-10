Il Napoli sogna Gabriel Jesus. Branchini: "Ma finora nessuna trattativa con il giocatore e con l’Arsenal"

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Giovanni Branchini , agente di Gabriel Jesus , chiarisce la situazione legata all'attaccante brasiliano dell'Arsenal , accostato negli ultimi giorni al Napoli. Il club di De Laurentiis , impegnato nelle cessioni di Lukaku e Lang e alle prese con le valutazioni sul futuro di Lucca , ha messo Jesus nel mirino per rinforzare l'attacco. Una pista da sogno che, in questa fase, si scontra con una realtà complessa: prima di poter trasformare l'idea in una trattativa con l'Arsenal e il calciatore, deve realizzare almeno le uscite di Romelu e Noa. Qualche giorno fa, Branchini è stato a Castel di Sangro insieme a Maxime Nana, l'agente camerunese di Anguissa : lui è il manager italiano e insieme hanno affrontato la questione del rinnovo di Frank.

Gabriel Jesus, le parole di Branchini

"Il mio viaggio non era legato a Gabriel Jesus, bensì a tutt'altre questioni che mi pare abbiate individuato...", dice. "Da diversi mesi, molti club sondano la situazione del giocatore per capire quali sono le intenzioni e i numeri, le aspettative dell'Arsenal. Ho avuto ben tre club italiani e un potenziale quarto aveva manifestato interesse in una fase in cui sembrava in procinto di cedere un attaccante importante della rosa. Aveva in testa la possibilità di tentare la carta Gabriel. La realtà è questa. E posso aggiungere che a parte un paio di club turchi, respinti perché non c'è l'interesse di andare in Turchia, altre trattative di rilievo non ci sono state". Poi, l'approfondimento del capitolo Napoli: "Non abbiamo mai parlato di questa situazione: non c'è mai stata nessuna trattativa e di conseguenza non poteva esserci un okay da parte nostra e del giocatore". Il sogno azzurro, però, resiste. "Sognare, eventualmente, è possibile a determinate condizioni che in questa fase non esistono. E dire altrimenti è sconveniente per il Napoli e per Gabriel Jesus".