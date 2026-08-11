Napoli, campagna abbonamenti sold out: "Risposta straordinaria nell'anno del centenario"
Napoli, campagna abbonamenti sold out. Sono andati esauriti tutti i posti dello stadio "Maradona" messi a disposizione dalla società di Aurelio De Laurentiis per la stagione sportiva 2026/27. Sarà un campionato non banale per i tifosi azzurri, pronti a supportare in massa la squadra allenata da Massimiliano Allegri nell'anno del centenario. Nei prossimi giorni, invece, verranno rese note le modalità di acquisto dei biglietti per la prima in casa contro il Como di Fabregas, in programma il 30 agosto alle ore 18:30.
Napoli, che entusiasmo nell'anno del centenario: campagna abbonamenti sold out
Attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali, il club partenopeo ha annunciato il dato registrato al termine della campagna abbonamenti: "SSC Napoli - si legge nel comunicato della società - comunica la chiusura anticipata della Campagna Abbonamenti 2026/27 "Pe’ cient’anne", per esaurimento dei posti disponibili. Durante la prima fase, il 90% degli aventi diritto ha esercitato la prelazione, confermando il proprio abbonamento. I posti rimasti in vendita libera sono stati acquistati in pochi giorni nella seconda fase. Nell’anno del Centenario, - continua - la risposta dei tifosi azzurri è stata ancora una volta straordinaria. Il Club ringrazia tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento e quanti hanno provato a farlo nelle ultime ore di vendita. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti per la prima gara casalinga della stagione. Ci vediamo al Maradona! Forza Napoli Sempre".
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