Allegri festeggia il compleanno in ritiro e lancia un messaggio alla squadra: "Ora ci divertiamo"

Allegri, compleanno in ritiro

Il gruppo ha intonato il coro "tanti auguri a te"; Allegri si è alzato, si è posizionato dietro le quattro torte che erano state preparate per lui ed ha parlato alla squadra e allo staff: "Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti: alla squadra e chi ha lavorato in modo straordinario per permetterci di arrivare alla fine del ritiro", ha detto Allegri.