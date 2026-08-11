Allegri festeggia il compleanno in ritiro e lancia un messaggio alla squadra: "Ora ci divertiamo"
"Auguri mister, il primo compleanno nella nostra splendida famiglia". Il Napoli celebra Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha festeggiato i 59 anni nel ritiro abruzzese degli azzurri. Il club ha pubblicato sui propri profili social un video che immortala i festeggiamenti dedicati all'allenatore.
Allegri, compleanno in ritiro
Il gruppo ha intonato il coro "tanti auguri a te"; Allegri si è alzato, si è posizionato dietro le quattro torte che erano state preparate per lui ed ha parlato alla squadra e allo staff: "Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti: alla squadra e chi ha lavorato in modo straordinario per permetterci di arrivare alla fine del ritiro", ha detto Allegri.
Allegri alla squadra: "Pronti a divertirci"
L'allenatore del Napoli ha chiuso il suo discorso rivolgendosi direttamente ai suoi giocatori: "Domani sarà l'ultimo giorno di ritiro, poi tre giorni di riposo e si inizierà ufficialmente la stagione. Siamo pronti a divertirci". Allegri ha poi soffiato sulle candeline e tagliato le quattro torte. Tra l'entusiasmo e i cori dei giocatori e dello staff.
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