Napoli-Aris Salonicco diretta: segui l'ultima amichevole degli azzurri di Allegri LIVE
CASTEL DI SANGRO - Il Napoli disputa l'ultima amichevole pre-campionato a Castel di Sangro. Nella cornice dello stadio 'Teofilo Patini', gli azzurri di Massimiliano Allegri sfidano i greci dell'Aris Salonicco prima di tornare a Castelvolturno e preparare l'esordio in Serie A contro il Genoa, al 'Ferraris', in programma il prossimo 22 agosto. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
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Napoli-Aris Salonicco, data e orario della sfida
Il match tra gli azzurri e i gialloneri, ultima amichevole dei vice campioni d'Italia a Castel di Sangro, è in programma oggi, mercoledì 12 agosto, con calcio d'inizio fissato per le ore 21.
Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro
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