© LAPRESSE

Napoli-Aris Salonicco diretta: segui l'ultima amichevole degli azzurri di Allegri LIVE

Hojlund e compagni sfidano la formazione greca a Castel di Sangro: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

1 min

Pubblicato il 12.08.2026, 20:20

napoliAris Salonicco
NapoliNapoli Tutte le notizie sulla squadra

CASTEL DI SANGRO - Il Napoli disputa l'ultima amichevole pre-campionato a Castel di Sangro. Nella cornice dello stadio 'Teofilo Patini', gli azzurri di Massimiliano Allegri sfidano i greci dell'Aris Salonicco prima di tornare a Castelvolturno e preparare l'esordio in Serie A contro il Genoa, al 'Ferraris', in programma il prossimo 22 agosto. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

20:20

Napoli-Aris Salonicco, data e orario della sfida

Il match tra gli azzurri e i gialloneri, ultima amichevole dei vice campioni d'Italia a Castel di Sangro, è in programma oggi, mercoledì 12 agosto, con calcio d'inizio fissato per le ore 21.

Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro

Tutte le news
Napoli

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS