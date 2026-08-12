Dove vedere Napoli-Aris Salonicco in tv? Dazn o Sky, orario

L'amichevole tra Napoli e Aris Salonicco è in programma oggi, mercoledì 12 agosto, alle 21 , allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo. Dopo le sfide contro Osasuna e Celta Vigo, questa sarà l'ultima partita amichevole degli azzurri che concludono così la seconda parte del ritiro pre campionato in Abruzzo.

Dove vedere Napoli-Aris Salonicco in diretta tv

Napoli-Aris Salonicco sarà trasmessa in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky (canale 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Aris Salonicco, dove vederla in streaming

Servizio streaming, in pay-per-view, al costo di 9,99 euro, attivo su DAZN, Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.