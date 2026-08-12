Roccaraso, inaugurato il Prosolidar Inclusive Sports Center per atleti non vedenti. Bianchini: "Un onore aver partecipato"

Il Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli, Tommaso Bianchini , ha partecipato oggi a Roccaraso all’inaugurazione del Prosolidar Inclusive Sports Center , il nuovo campo promosso da ASD APS Sport Ability Roccaraso e dedicato in particolare al calcio a 5 B1 per atleti non vedenti.

Alla cerimonia erano presenti anche il Sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, la Senatrice della Repubblica Gabriella Di Girolamo e il Presidente del Comitato regionale CIP Abruzzo, Mauro Sciulli. La struttura nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio stabile, accessibile e attrezzato per ospitare allenamenti, raduni, tornei e attività inclusive. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione Prosolidar , nell’ambito dell’iniziativa “Sport per tutti – Seconda Edizione”, alla collaborazione del Comune di Roccaraso e alle donazioni e attività di raccolta fondi promosse dall’associazione.

All’inaugurazione era presente anche la Nazionale italiana di calcio a 5 B1, che proprio nella nuova struttura ha preparato i Campionati Europei IBSA in programma questo mese a Strasburgo. Gli Azzurri esordiranno il 17 agosto alle ore 21 contro la Romania, per poi affrontare la Spagna il 18 agosto alle ore 18:30 e la Turchia il 19 agosto alle ore 18:30.

Sport Ability Roccaraso, presieduta da Giulia Cipriani, è campione d’Italia in carica e vincitrice della Coppa Italia 2026.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: "È un onore aver partecipato all’inaugurazione di un progetto di questa portata. Giulia Cipriani e tutta Sport Ability Roccaraso hanno svolto un lavoro straordinario ed è stato emozionante assistere all'allenamento della Nazionale italiana di calcio a 5 B1 non vedenti su questo campo. Questi ragazzi rappresentano un esempio di resilienza e coraggio e incarnano il significato più autentico dello sport, che deve essere sempre inclusivo e capace di rafforzare il senso di comunità".