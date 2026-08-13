Infortunio Vergara, tibia da valutare: come sta dopo lo stop contro l'Aris Salonicco
Poco meno di mezz’ora in campo, ieri, per Antonio Vergara. Allegri lo aveva lasciato in panchina all'inizio e poi nella ripresa gli ha concesso spazio e fiducia. C’era anche lui tra i quattro cambi a ridosso del secondo tempo. La sua partita, però, è durata solo 27 minuti: al 73', infatti, è uscito per far spazio a Garofalo che si è sistemato al suo posto sulla sinistra. Problema fisico alla base della sostituzione, ovvero il riacutizzarsi di una contusione alla tibia sinistra. Situazione ovviamente da monitorare, adesso, per Vergara, uno dei giocatori più apprezzati da Allegri in ritiro e fresco di rinnovo di contratto.
Vergara, il ruolo e la scelta di Allegri
Una pedina che Max sta provando soprattutto come mezzala, ruolo inedito che Vergara sta imparando a interpretare a suo modo dopo aver fatto la seconda punta e l'esterno con Conte. Nel 4-3-3 Vergara, in questa estate di progressi e novità, si era mosso sia a sinistra al posto di McTominay - quando a Dimaro Scott era out perché in vacanza post Mondiale - e poi anche a destra. Ieri ha giocato prevalentemente sulla sinistra più avanzato dopo l’uscita di Alisson. Poi lo stop e il cambio. E ora, come detto, condizioni da monitorare e verificare nelle prossime ore.
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