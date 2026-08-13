Infortunio Vergara, tibia da valutare: come sta dopo lo stop contro l'Aris Salonicco

Poco meno di mezz’ora in campo, ieri, per Antonio Vergara . Allegri lo aveva lasciato in panchina all'inizio e poi nella ripresa gli ha concesso spazio e fiducia. C’era anche lui tra i quattro cambi a ridosso del secondo tempo. La sua partita, però, è durata solo 27 minuti: al 73', infatti, è uscito per far spazio a Garofalo che si è sistemato al suo posto sulla sinistra. Problema fisico alla base della sostituzione, ovvero il riacutizzarsi di una contusione alla tibia sinistra . Situazione ovviamente da monitorare, adesso, per Vergara, uno dei giocatori più apprezzati da Allegri in ritiro e fresco di rinnovo di contratto.

Vergara, il ruolo e la scelta di Allegri

Una pedina che Max sta provando soprattutto come mezzala, ruolo inedito che Vergara sta imparando a interpretare a suo modo dopo aver fatto la seconda punta e l'esterno con Conte. Nel 4-3-3 Vergara, in questa estate di progressi e novità, si era mosso sia a sinistra al posto di McTominay - quando a Dimaro Scott era out perché in vacanza post Mondiale - e poi anche a destra. Ieri ha giocato prevalentemente sulla sinistra più avanzato dopo l’uscita di Alisson. Poi lo stop e il cambio. E ora, come detto, condizioni da monitorare e verificare nelle prossime ore.