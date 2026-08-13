Lukaku saluta il Napoli, il messaggio sui social: "Abbiamo fatto cose incredibili"

Lukaku saluta il Napoli con un post su Instagram. "Grazie per avermi fatto sentire a casa! Grazie per aver creduto in me in un momento in cui ero con le spalle al muro… Abbiamo realizzato cose straordinarie e le custodirò per sempre. Forza Napoli sempre...", ha scritto l'ormai ex attaccante degli azzurri, ceduto al Fenerbahce. Il testo è a corredo di uno scatto della festa per la vittoria del quarto scudetto del club partenopeo, mentre Di Lorenzo alza il trofeo destinato ai vincitori della Serie A.