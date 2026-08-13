Lukaku saluta il Napoli, il messaggio sui social: "Abbiamo fatto cose incredibili"
Lukaku saluta il Napoli con un post su Instagram. "Grazie per avermi fatto sentire a casa! Grazie per aver creduto in me in un momento in cui ero con le spalle al muro… Abbiamo realizzato cose straordinarie e le custodirò per sempre. Forza Napoli sempre...", ha scritto l'ormai ex attaccante degli azzurri, ceduto al Fenerbahce. Il testo è a corredo di uno scatto della festa per la vittoria del quarto scudetto del club partenopeo, mentre Di Lorenzo alza il trofeo destinato ai vincitori della Serie A.
Lukaku, testa al Fenerbahce: "È ora di mettersi al lavoro"
E il secondo post della serata di Big Rom è stato dedicato proprio al club turco, con un carosello di foto che documentano il primo allenamento, la presentazione e il viaggio in aereo verso Istanbul: "Primo giorno in questo splendido club. Grazie per l'affetto e per i messaggi fantastici. È ora di mettersi al lavoro".
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