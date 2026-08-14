De Bruyne, il ritorno: Allegri studia il ruolo che può valorizzarlo

Non servivano parole, bisognava solo mettere la palla al centro: detto, fatto, scintille. L’ultima scena del ritiro di Castel di Sangro ha stuzzicato la curiosità: ma vuoi vedere che sta per nascere un’altra storia d’amore per il calcio tra un grande allenatore e un grande giocatore? C’era una volta Modric , tanto per non andare troppo indietro ai tempi di Ronaldinho , Pirlo , Ibra e Cristiano Ronaldo . E ora, invece, c’è Kevin De Bruyne : la prima con il Celta non è stata memorabile, altroché, ma la seconda con l’Aris è stata uno show . Una reazione veemente al malinteso con Meret che produsse il pari spagnolo. Più semplicemente, il ritorno del re: due gol, un palo baciato in porta da Lucca e un po' di giocate chic. E qualcuno, in panchina, se la rideva: era Max , certo. L’allenatore dei fuoriclasse.

Il primo incontro tra Allegri e De Bruyne è stato informale, diciamo così: l’allenatore in elegante completo nero, come da copione, e il giocatore con la maglia azzurra e le sneakers. Correva il primo giorno d’agosto, un sabato di festa, e a piazza del Plebiscito faceva un caldo infernale: «Guagliu’, tutt’appost?». Era Kev , sembrava Pino quando un bel po’ di meravigliosi anni fa parlava al suo popolo da un altro palco della stessa piazza. Reazione: boato.

De Bruyne-Napoli, le polemiche sono alle spalle

Oggi come allora. Voci e storie diverse, per carità. Ma vedere Kevin che interrompe le vacanze, si paga un volo, s’inchina alla magia dei cento anni del Napoli e poi scherza in napoletano, beh, ha fatto un certo effetto a tutti dopo due mesi di dubbi e qualche polemica. Tutto normale, se vogliamo, dopo le dichiarazioni rilasciate in Belgio alla vigilia della partenza per il Mondiale: palesavano perplessità sul gioco, delusione tecnica e necessità di garanzie per il futuro. Il club non gradì, ovviamente, ma è bastato poco a cancellare tutto con un colpo di spugna e di classe. A Dimaro, il ds Manna disse: «Quando tornerà dalle vacanze, parlerà con Allegri». Evidentemente sono bastate poche frasi per capirsi: masticano la stessa lingua, quella del calcio.

De Bruyne: in quali ruoli ha giocato nel precampionato del Napoli

Le amichevoli, per quanto utili e importanti per testare la crescita e l’inserimento, dovranno essere seguite dalle partite vere. Quelle che contano. E la prima ufficiale della stagione, ormai, è dietro l’angolo: mancano otto giorni all’esordio in campionato con il Genoa a Marassi e quei due bravi ragazzi che amano il calcio stanno provando a capirsi alla perfezione. Del tipo: contro l’Osasuna, De Bruyne ha giocato nei due di mediana nel 4-2-3-1 del secondo tempo, mentre con l’Aris s’è preso qualche metro sistemandosi dietro la punta. Allegri lo ha schierato prima al centro del tris di trequarti nel 4-2-3-1 e poi insieme a Vergara (e Lang) nel tandem a supporto del centravanti, nel fluido 3-4-2-1 dell’ultima mezzora. Risultati: due gol, uno per sistema, e un palo in 44 minuti. Con il 4-3-3, ovvero il modulo maggiormente impiegato, la posizione è la mezzala. Lavori e prove in corso. Ma senza paura: tanto, Max e Kev, parlano una lingua che li aiuterà a intendersi facilmente. Nel nome del calcio.