Futuro in bilico: Lucca aspetta il Napoli dopo i tre gol nei ritiri estivi

NAPOLI - Lorenzo Lucca aspetta di conoscere il suo futuro . Intanto, però, ha fatto il suo: due ritiri completi, da Dimaro Folgarida a Castel di Sangro, e il titolo di capocannoniere del precampionato del Napoli . Tre gol nelle amichevoli estive, più di tutti gli altri. Un bottino costruito soprattutto in Abruzzo, dove ha cominciato a carburare dopo un avvio senza reti in Trentino. Nessun gol contro Arezzo e Carrarese nel primo ritiro, poi il raddoppio nel 2-1 all’Osasuna, ancora a secco con il Celta Vigo e infine la doppietta del 12 agosto nella ripresa del 6-2 all’Aris Salonicco .

I numeri dalla parte di Lucca, ma la situazione non è ancora chiara

Tre reti in totale: Politano e De Bruyne si sono fermati a due, Hojlund, arrivato anche lui dall’inizio del ritiro, a uno. Numeri che hanno fatto bene a Lucca, ma che non hanno ancora chiarito la sua posizione. La Lazio aveva chiesto informazioni per un prestito, un sondaggio lo ha fatto anche il Genoa. Il Napoli ha investito 35 milioni e non intende svendere il centravanti. Lui continua a lavorare, aspettando una decisione.