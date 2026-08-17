Napoli, una stagione promettente

Max Allegri arriva, trova un Napoli stremato, che per due anni (scudetto e secondo posto) ha tirato la corda al massimo, e mette a segno l’operazione Milan Kundera. Alleggerisce lo stress, gli allenamenti senza palla, la tensione e, con la sostenibile leggerezza dell’essere, propone al campionato una squadra di passo brillante e teste non ossessionate. Conferma, poi, come modulo di partenza il 4-3-3 congeniale al gruppo azzurro che, dalla cosiddetta cintola in su, ha il meglio.

Napoli, come rendere solida questa allegri Il punto è come rendere solida la nuova allegria. La squadra si è molto divertita contro i greci dell’Aris nell’ultima amichevole pre-campionato. Avversario modesto, gli azzurri hanno giocato al tiro a segno. Persino Lucca ha firmato due gol.

Grande maestro del blocco basso, Allegri è sicuramente impegnato a costruire una fase difensiva efficace, tallone d’Achille azzurro con lacune da correggere sul gioco alto e sui calci piazzati. È il settore maggiormente colpito dai nuovi infortuni, che ha presentato sinora uno strepitoso Rrahmani, e non ha rincalzi di qualità. Il francese Badiashile dal Chelsea (mancino, 25 anni, 1,94) è un annuciato punto di forza al netto degli undici infortuni negli anni scorsi.