Napoli, una stagione promettente
Max Allegri arriva, trova un Napoli stremato, che per due anni (scudetto e secondo posto) ha tirato la corda al massimo, e mette a segno l’operazione Milan Kundera. Alleggerisce lo stress, gli allenamenti senza palla, la tensione e, con la sostenibile leggerezza dell’essere, propone al campionato una squadra di passo brillante e teste non ossessionate. Conferma, poi, come modulo di partenza il 4-3-3 congeniale al gruppo azzurro che, dalla cosiddetta cintola in su, ha il meglio.
Napoli, come rendere solida questa allegri
Il punto è come rendere solida la nuova allegria. La squadra si è molto divertita contro i greci dell’Aris nell’ultima amichevole pre-campionato. Avversario modesto, gli azzurri hanno giocato al tiro a segno. Persino Lucca ha firmato due gol.
Grande maestro del blocco basso, Allegri è sicuramente impegnato a costruire una fase difensiva efficace, tallone d’Achille azzurro con lacune da correggere sul gioco alto e sui calci piazzati. È il settore maggiormente colpito dai nuovi infortuni, che ha presentato sinora uno strepitoso Rrahmani, e non ha rincalzi di qualità. Il francese Badiashile dal Chelsea (mancino, 25 anni, 1,94) è un annuciato punto di forza al netto degli undici infortuni negli anni scorsi.
Una squadra che gioca a memoria
Con pochi inserimenti nelle ultime stagioni, il Napoli è una squadra che gioca a memoria, mette il pilota automatico e va. Le combinazioni a destra (Di Lorenzo, Anguissa, Politano) e la fascia sinistra (la verve di Alisson Santos e le sovrapposizioni di Spinazzola, senza trascurare Noa Lang). Non è altrettanto incisiva al centro dove Hojlund non è mai servito a dovere. Il centravanti danese ha bisogno di un adeguato assist-man (De Bruyne?) capace di lanciarlo in corridoio. Arrivasse il brasiliano Gabriel Jesus (29 anni, 1,75), attaccante che cuce il gioco, Hojlund troverebbe un partner ideale.
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