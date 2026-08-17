Napoli, una stagione promettente

Max Allegri si è adattato alla squadra senza stravolgerla, ha alleggerito lo stress
Mimmo Carratelli
Mimmo Carratelli

4 min

Pubblicato il 17.08.2026, 10:40

napoliAllegri
NapoliNapoli Tutte le notizie sulla squadra

Max Allegri arriva, trova un Napoli stremato, che per due anni (scudetto e secondo posto) ha tirato la corda al massimo, e mette a segno l’operazione Milan Kundera. Alleggerisce lo stress, gli allenamenti senza palla, la tensione e, con la sostenibile leggerezza dell’essere, propone al campionato una squadra di passo brillante e teste non ossessionate. Conferma, poi, come modulo di partenza il 4-3-3 congeniale al gruppo azzurro che, dalla cosiddetta cintola in su, ha il meglio.  

Napoli, come rendere solida questa allegri

Il punto è come rendere solida la nuova allegria. La squadra si è molto divertita contro i greci dell’Aris nell’ultima amichevole pre-campionato. Avversario modesto, gli azzurri hanno giocato al tiro a segno. Persino Lucca ha firmato due gol.  
Grande maestro del blocco basso, Allegri è sicuramente impegnato a costruire una fase difensiva efficace, tallone d’Achille azzurro con lacune da correggere sul gioco alto e sui calci piazzati. È il settore maggiormente colpito dai nuovi infortuni, che ha presentato sinora uno strepitoso Rrahmani, e non ha rincalzi di qualità. Il francese Badiashile dal Chelsea (mancino, 25 anni, 1,94) è un annuciato punto di forza al netto degli undici infortuni negli anni scorsi.  

Napoli-Aris Salonicco, top e flop: Lucca sugli scudi, Hojlund spreca
Guarda la gallery

Una squadra che gioca a memoria

Con pochi inserimenti nelle ultime stagioni, il Napoli è una squadra che gioca a memoria, mette il pilota automatico e va. Le combinazioni a destra (Di Lorenzo, Anguissa, Politano) e la fascia sinistra (la verve di Alisson Santos e le sovrapposizioni di Spinazzola, senza trascurare Noa Lang). Non è altrettanto incisiva al centro dove Hojlund non è mai servito a dovere. Il centravanti danese ha bisogno di un adeguato assist-man (De Bruyne?) capace di lanciarlo in corridoio. Arrivasse il brasiliano Gabriel Jesus (29 anni, 1,75), attaccante che cuce il gioco, Hojlund troverebbe un partner ideale.  

Abbonati per continuare a leggere

Scegli l’abbonamento che fa per te e sblocca un mondo di contenuti esclusivi,
navighi senza interruzioni e scopri il piacere della lettura.

  • Basic

    € 19,99 Prezzo standardRisparmi il 50%

    9,99al mese
  • 5 contenuti al mese

  • Più scelto

    Plus

    € 29,9 Prezzo standardRisparmi il 33%

    19,99al mese
  • 10 contenuti plus al mese
  • Nessuna pubblicità

  • Best value

    Pro

    € 49,99 Prezzo standardRisparmi il 20%

    39,99al mese
  • Contenuti illimitati
  • Supporto prioritario